El PNV niega que tenga un acuerdo con el Gobierno sobre los presupuestos

El PNV no negociará los Presupuestos del Estado porque «la mejor manera de defender los intereses de Euskadi es no legitimar el artículo 155 con el apoyo a los presupuestos del Gobierno que lo aplicó». Fuentes de la dirección del PNV han asegurado a EFE que no han «dedicado ni un minuto ni un segundo» a negociar con el Gobierno del PP los presupuestos del Estado y que cumplirán «a rajatabla y hasta el final» su compromiso de no negociar mientras la aplicación del artículo 155 en Cataluña siga en vigor.

Los nacionalistas vascos han negado que tengan un acuerdo con el Gobierno, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya dicho que está convencido de que el Ejecutivo «tiene amarrado» los votos del PNV que faltarían.

«Rivera demuestra que conoce muy poco al PNV. Ellos son un partido sin ideología y de palabra cambiante, el PNV es un partido con ideología, principios y palabra», han dicho las citadas fuentes.

El PNV ha recalcado que siempre actúa «en defensa de los intereses de Euskadi» y que en la actual situación «de excepcionalidad» por la aplicación del 155 en Cataluña «la mejor manera de defender los intereses de Euskadi es no legitimar el artículo 155 con el apoyo a los presupuestos del Gobierno que lo aplicó».

Los nacionalistas vascos son conscientes de que esa postura les lleva a «renunciar a acuerdos» positivos como los logrados el pasado año en la negociación presupuestaria, «pero siendo importante eso, lo es más blindar el autogobierno, porque el 155 se puede aplicar mañana en Euskadi y no podemos legitimarlo con el apoyo a los Presupuestos».

La dirección del PNV asegura que el Partido Popular conoce su postura directamente y sabe que si no retira el 155 tendrá que buscar apoyos para los Presupuestos «entre quienes apoyaron el 155», en referencia a Ciudadanos y el PSOE.

Para estas fuentes, con la «grave situación de Cataluña» y la «crisis del modelo de Estado» resulta «frívolo» estar hablando de los Presupuestos, «el último problema que tiene el Gobierno de España». EFE