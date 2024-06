Los emprendedores denuncian: "España es un país de emprendedores pero la burocracia, los impuestos y la cotización no se lo pone fácil"

"España es un país de emprendedores y cada vez lo es más" aunque la normativa "no lo pone demasiado fácil", asegura el presidente de la Asociación Española de Startups (AES), Carlos Mateo, que recientemente se ha incorporado al Consejo Asesor de Estrategia de la Fundación Spark X de la escuela Les Roches. Siempre se ha dicho que emprender en España es un reto y, aunque se van dando pasos en la buena dirección, todavía queda mucho por hacer, subraya el representante de AES.

Con la aprobación de la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida como 'Ley de Startups', ya se redujeron, por ejemplo, la burocracia y los costes iniciales de puesta en marcha de la actividad y se identificó una forma concreta de emprender: "El emprendimiento innovador en la 'startups", lo que facilita que se pueden aplicar medidas para fomentar ese modelo, explica en una entrevista en Efe.

Sin embargo, todavía quedan bastantes barreras por derribar, insiste: "No puede ser" que durante los primeros meses e incluso años cuando se monta un negocio haya que pagar, entre otros, una cuota de autónomo "que te va asfixiando" cuando ni siquiera cuentas con financiación y no estás facturando. "No tiene sentido que el pequeño emprendedor esté financiando al Estado" cuando "debería ser al revés", subraya, y pone el acento en una vieja reivindicación de quienes se lanzan a la aventura de emprender.

Que desaparezca la cuota de autónomo

La eliminación de la cuota de autónomo societario o el establecimiento de incentivos fiscales para la inversión corporativa en empresas emergentes, igual que ya se hace con la inversión de las personas físicas en el IRPF, son otros factores clave a la hora de emprender. Queda también pendiente, aunque esta iniciativa está recogida en el texto de la ley, la creación del Foro de Empresas Emergentes con el que, lamenta, "vamos un poco tarde porque se tenía que haber constituido ya". "Emprender no es fácil, pero sí es apasionante", precisa antes de aclarar que cualquiera que se lo esté planteando debe tener siempre una mentalidad a muy largo plazo, debe saber que esto no se hace de un día para otro y que hay mucho esfuerzo detrás.

Actualmente en el territorio nacional se estima que operan unas 11.000 'startups', un dato que sitúa a España en cuarta posición a nivel europeo en número de empresas emergentes, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. De sectores diferentes y con sus propias características, Mateo amplía la horquilla que, a su juicio, puede oscilar entre las 10.000 y las 15.000 ya que se trata de "un ecosistema muy dinámico que, además, evoluciona rápidamente", explica.

La irrupción de la IA

Desde que se aprobó la 'Ley de Startups' hay una denominación legal para este tipo de empresas y una entidad que las certifica, comenta Mateo, y aunque sigue siendo difícil determinar cuánta hay, la cifra es alta. Este último año se está viendo un crecimiento especial en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la administración de datos o la ciberseguridad.

"Es un país donde se nota que cada vez hay más 'startups' y más emprendedores", recalca el presidente de AES, para quien los datos reflejan que "vamos camino de ser una potencia". "España debería seguir liderando la innovación", especialmente en "aquellos sectores donde ya somos líderes" y que son estratégicos para la economía, tal es el caso del turismo. El país está a la cabeza en este sector y "no puede ser que el próximo Booking o el próximo Airbnb no sea español".

Para impulsar que el inicio de la actividad empresarial resulte más sencillo cada día y "convertir a España en el mejor país para emprender e innovar" trabajan desde la asociación que preside, explica Mateo. En este momento lo que hay que hacer desde las instituciones, tanto del sector público como del privado, es apoyar a estas nuevas empresas y favorecer el ecosistema con objeto de impulsar el emprendimiento y la innovación.