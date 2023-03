El enfrentamiento entre Interior y las aerolíneas por los controles de Barajas llega al Congreso

El enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y las aerolíneas por los controles de documentación del aeropuerto de Barajas ha llegado al Congreso. Después de que la patronal de las compañías aéreas (ALA) denunciase el pasado lunes que más de 4.500 viajeros habían perdido vuelos en conexión sólo en el aeropuerto madrileño en lo que va de mes debido a la falta de efectivos en los controles de pasaportes para vuelos procedentes de fuera de la Unión Europea y que Interior negase el problema, el diputado del PP Agustín Almodóbar ha presentado una batería de preguntas en la Cámara Baja para tratar de arrojar luz sobre el asunto.

Almodóbar asegura en una de sus cuestiones que "según fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la falta de personal arrastrada desde hace mucho tiempo en los puestos fronterizos respondería a un dinámica recurrente que se produce en la mayoría de los aeropuertos de España". Por ello, el diputado pregunta al ministerio si este sindicato falta a la verdad y si al Gobierno le parece "una cuestión menor" que alrededor de 5.000 viajeros hayan visto perjudicados sus vuelos en conexión en lo que va de mes.

Junto a la evolución de las plantillas destinadas a estas tareas en los últimos años, Almodóbar también pregunta si el Ejecutivo "asegura que a las puertas de la inminente campaña de Semana Santa la infradotación de medios y efectivos en los aeropuertos será subsanada urgentemente".

El servicio funciona

Desde Interior consideran que no hay nada que subsanar porque, según defienden, no hay falta de recursos. El departamento asegura que el año pasado había 362 funcionarios destinados al control de pasaportes en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que actualmente hay 451, que serán 25 más con el refuerzo que había previsto ya para la Semana Santa.

El propio Grande-Marlaska aseguró el lunes que "la institución presta servicio adecuadamente". "Los retrasos no han sido por falta de efectivos. No ha habido ninguna petición ni queja relativa a la pérdida de vuelos en circunstancias que fueran motivadas por el control de documentación", añadió Marlaska. El ministro recordó que el pasado año ya se constató que no había falta de personal y que los retrasos en el control de pasaportes eran "casi imperceptibles".

Fuentes de Interior acusaron ese mismo día en un tono más duro a las aerolíneas de difundir "bulos" para encubrir su incapacidad para gestionar los vuelos y añadieron que esto se ha convertido "casi en una tradición" cuando se acercan fechas vacacionales. Respecto a lo ocurrido el fin de semana, estas fuentes explican que el pasado domingo, cuando ALA asegura que 1.000 pasajeros perdieron vuelos, se produjo una concentración de pasajeros "fuera de lo habitual" debido a que en el tramo horario entre las 14.00 y las 17.00 horas hubo adelantos de algunos vuelos procedentes principalmente del continente americano y, a su vez, dos retrasos de otros vuelos. Por esta razón, hubo una aglomeración aproximadamente de 4.000 personas en esa franja horaria debido a once vuelos con el horario alterado desde ciudades como Lima, Dallas, Buenos Aires o México, así como Marrakech, Tánger o Casablanca. Estas colas, precisan, son "muy excepcionales". Desde Interior señalan que estos atrasos o adelantos de vuelos alteraron la dinámica de inspección de fronteras produciendo colas de pasajeros con una espera de unos 50 minutos, un tiempo que consideran que es aceptable en comparación con otros aeropuertos internacionales en situaciones similares.

Pese a lo que defiende Interior, la Mesa del Turismo de España se ha sumado a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en solicitar al Ministerio más dotación de policía en los controles aeroportuarios, para que no se vean desbordados cada vez que el volumen de vuelos se incrementa y esto provoque largas colas y pérdidas de conexiones. La Mesa del Turismo ha informado de que ha remitido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una carta donde, "por tercer año consecutivo, le reprende por las imágenes de pasajeros haciendo largas colas en los controles aeroportuarios y perdiendo sus vuelos de conexión, debido a la falta de personal policial suficiente". Su presidente, Juan Molas, ha agregado que la asociación, por tercera vez, se ve en la obligación de reiterar al ministro que "los picos en la actividad aeroportuaria no son una contingencia, sino algo totalmente previsible porque la programación de vuelos es conocida con antelación".