España reduce en septiembre la compra de gas ruso al mínimo en cuatro años

España recibió en septiembre 1.128 gigavatios hora (GWh) de gas procedente de Rusia, la cifra más baja desde septiembre de 2021, antes del inicio de la guerra en Ucrania. Según datos extraídos por Servimedia del Boletín Estadístico del Gas elaborado por Enagás, en septiembre de 2021 España no recibió gas ruso. Antes de esa fecha la llegada de gas ruso marcó un registro similar al de septiembre en febrero de 2020.

El dato del pasado mes llega después de que en agosto y julio España recibiera en torno a 2.150 gigavatios hora (GWh) de gas procedente de Rusia, cifra muy similar a la de febrero de 2022 y la más baja desde entonces. Ese mes se inició la guerra en Ucrania tras la invasión por parte del país presidido por Vladimir Putin.

En septiembre de este año la cuota del gas ruso en el total de las importaciones se redujo hasta el 4,1%, superando el 5,7% registrado en febrero de 2022 con 2.174 GWh de gas ruso.

El hecho es que la compra de gas a Rusia viene experimentando una tendencia a la baja desde el pico alcanzado en 2023 y 2024 a medida que van venciendo los contratos firmados por compañías como Naturgy, que aseguran que no han suscrito ningún nuevo contrato desde que se inició el conflicto. Así, hasta agosto, se han reducido un 38,9%, hasta los 30.509 GWh.

A diferencia de lo ocurrido con el petróleo ruso, que dejó de llegar a las refinerías españolas en mayo de 2022, apenas tres meses después del inicio de la guerra, la llegada de gas licuado en barcos se disparó, llegando el país presidido por Putin a ser el segundo mayor suministrador para España.

En julio, mes en que la llegada de gas de ese país se desplomó un 71,8% en comparación con 2024, Rusia cayó hasta la quinta posición superado por Argelia con el 32,9% del total de las importaciones, Estados Unidos con el 20,6%, Angola con el 13,3% y Nigeria con el 12,9%. En agosto, pese a caer un 66,2%, recuperó el tercer puesto tras Estados Unidos y Argelia.

Sin embargo, en el acumulado en lo que va de año, Rusia también se mantiene en el tercer puesto con el 12,3%.