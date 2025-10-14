Iberia refuerza su presencia en Norteamérica con una nueva ruta a Monterrey

Iberia refuerza su importante apuesta por Norteamérica y por México, uno de los mercados principales dentro de su red mundial. La aerolínea abrirá una ruta entre Madrid y Monterrey, que empezará a operar el próximo 2 de junio del 2026, según ha informado hoy.

Esta ruta arrancará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados. En cuanto al horario previsto para los vuelos, la salida de Madrid será a las 12:55, con llegada a Monterrey a las 17:25 del mismo día. De igual forma, el regreso, la salida desde la ciudad mexicana, será a las 18:50, con llegada a las 13:20 del día siguiente.

La ruta será operada con un Airbus A330-200, un avión de última generación de tipo "Wide Body" (doble pasillo) con una capacidad para 288 pasajeros, que se distribuyen en las cabinas Business y Turista.

Gracias a la apertura a de esta ruta, Iberia superará durante el próximo 2026 los 800.000 asientos conectando México con Europa, una cifra que actualmente no tienen ningún otro mercado en América Latina dentro de la red de la aerolínea.

En concreto, a los más de 770.000 asientos que conectarán Ciudad de México con Madrid a través de los tres vuelos diarios que Iberia tiene actualmente a bordo del A350 en el año, la ruta con Monterrey agregará alrededor de 40.000 asientos adicionales en la temporada de verano europeo desde junio hasta octubre.

Iberia ha detallado que la ruta se mantendrá más allá del verano y seguirá operando en la temporada de invierno, cuya programación anunciará próximamente.