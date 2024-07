Esta semana llegan a las tiendas de Lidl sus famosas Thermomix baratas: así puedes conseguirla con una rebaja de 200 euros

La famosa Thermomix económica de Lidl llega esta semana a sus tiendas. En concreto, desde el 6 de junio, los clientes interesados en adquirir un robot que les facilite la elaboración de sus comidas semanales podrán comprar Monsieur Cuisine Connect desde 299,99 euros, con un reembolso de 200 euros escaneando la app de Lidl Plus al pagar en caja. Para evitar quedarse sin estos robots, Lidl ofreció a sus clientes la posibilidad de reservarlos a través de la app de Lidl Plus entre el 17 y el 23 de junio.Aquellos rezagados que no se enteraron de esta opción o no llegaron a tiempo, aún podrán hacerse con su robot de cocina económico. Esto es todo lo que necesitas saber sobre esta oferta y sobre el robot de cocina de Lidl.

¿Cómo funciona la promoción de Lidl?

El 6 de julio la Monsieur Cuisine llega a todas las tiendas. Los clientes podrán comprar entonces las unidades que no se hayan vendido durante el periodo de preventa (reserva en la app de Lidl Plus del 16 al 23 de junio con recogida en tienda del 1 al 5 de julio) y el 17 de julio finalizará la promoción.

Para poder comprar el robot obteniendo 200 euros de reembolso en cupones, con o sin reserva previa, el cliente sólo deberá escanear su app Lidl Plus en la caja al pagar.

Con la compra se emitirán cinco cupones de 40 euros de descuento, uno por mes a partir del 19 de agosto, a través de la app Lidl Plus y con una vigencia de 30 días. Así, si el cliente consume todos los cupones, el precio final que habrá pagado por la Monsieur Cuisine Connect será de 99,99 euros. Sin embargo, estos descuentos no se conservarán en caso de devolver el producto.

¿Puedo comprar más de uno?

Sí, pero hay una cantidad máxima de dos unidades por cliente.

Casi como una Thermomix: estas son sus características

Más que cuestiones técnicas, la principal diferencia real entre los robots de cocina de Lidl y Vorwerk parece que está más en el precio, ya que las especificaciones son muy parecidas. Monsieur Cuisine Connet tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas que permite ajustar el tiempo, la velocidad y la temperatura, así como visualizar la temperatura de cocción actual; un temporizador de 99 minutos; un ajuste de temperatura entre los 37 y los 130 °C; 800 vatios (W) de potencia en su función de triturar y 1000 W en la de cocción.

Este robot de cocina dispone de un gran número de funciones básicas. Entre otras cosas, este robot de cocina permite cocer, rehogar, triturar, mezclar (marcha atrás, marcha adelante, 10 velocidades y función turbo para mezclar con más potencia) y pesar. Además, tiene tres programas automáticos especialmente prácticos:

Amasar: para preparar masas pesadas con hasta 500g de harina.

Cocer al vapor: para cocer con especial delicadez.

Rehogar: para cocer brevemente a una temperatura de hasta 130 °C, removiendo automáticamente con la función Marcha atrás para que no se triture nada.

El robot incluye: un vaso mezclador de acero inoxidable de 4,5 litros con una capacidad máxima de 3 litros; tapa con orificio de llenado; asa para sujetar el aparato con una mano; vaso medidor; un accesorio para remover; accesorios hondo y llano para cocer al vapor con tapa; un juego de cuchillas y una espátula. Además, los accesorios no contienen BPA (sustancia química industrial que se utiliza para fabricar ciertos plásticos) y todos son aptos para el lavavajillas.

Este modelo ofrece una interfaz conectada a la red wifi del hogar que permite el acceso a cientos de recetas online. Incluye, además, el Cooking Pilot, una especie de chef digital que guía a los usuarios paso a paso para cocinar más de 200 recetas con éxito y cuenta con una app de recetas con las funciones de favoritos y de lista de la compra. Con todas estas modalidades y accesorios podrás preparar comidas sencillas para el día a día, así como platos más elaborados, como, por ejemplo, un pastel para una ocasión especial.