Estas son las monedas de euro que van a desaparecer

La fecha de caducidad del dinero en efectivo y la pronta desaparición de los billetes y monedas es algo que muchos llevan vaticinando desde hace años. No obstante, la crónica de una muerte anunciada tardará todavía en llegar, y es que la moneda física fue el medio de pago que se utilizó con mayor frecuencia a lo largo de 2022, superando a la tarjeta y a los dispositivos móviles, según datos del Banco de España (BdE).

El afán de los españoles por el dinero en efectivo es evidente, por lo que no es de extrañar que este también tenga popularidad entre los delincuentes, que intentan colar en la circulación tanto billetes como monedas falsas para engañar a los más vulnerables. Ante este escenario, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden ETD/647/2023 en la que se autorizaba al Banco de España (BdE) a retirar ciertas monedas de euro no aptas para la circulación o falsas desde el pasado 1 de julio, con el fin de luchar contra falsificaciones y prevenir estafas. De esta forma, el BdE podrá recolectar y destruir las monedas que no cumplan con los requisitos establecidos y los españoles tendrán que decir adiós a estas piezas.

Monedas no aptas y falsas

Tras el proceso inicial de verificación, las monedas se clasificarán en monedas de euro aptas, monedas de euro presuntamente falsas o monedas de euro no aptas para la circulación.

Pero, ¿qué se considera una moneda de euro no apta para la circulación? Estas son "las monedas de euro auténticas, pero rechazadas durante el proceso de autentificación o que hayan sido alteradas", se explica en la orden. Además añade que las monedas de euro falsas son aquellas "monedas en euros, o que tienen la apariencia de monedas en euros, que han sido fabricadas o alteradas fraudulentamente y que son consideradas como tales por el Banco de España".

En 2022 se detectaron 26.175 monedas falsas en circulación por un valor de 49.472 euros, según datos del BdE, siendo la de dos euros la más falsificada. Tanto es así, que desde 2016 se han falsificado 238.733 de estas monedas.

Normativa vigente

"El Banco de España, de acuerdo al artículo octavo bis de la Ley/10/1975, de 12 de marzo, en su condición de autoridad nacional competente a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento número 1210/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2010 relativo a la autentificación de las monedas de euros y el tratamiento de las monedas de euro no aptas para la circulación, recibirá de las entidades de crédito y de cualesquiera otras entidades que participen en la manipulación y entrega al público de billetes y monedas a título profesional, las monedas que tras un proceso de autentificación se consideren presuntamente falsas y las monedas de euro no aptas para la circulación", recoge la normativa.

Además, de acuerdo con el artículo séptimo de la citada Ley 10/1975, de 12 de marzo, será la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital –actualmente, Nadia Calviño– la que deberá dictar las "disposiciones precisas" para regular la forma de la retirada de estas monedas, así como el destino del metal resultante de la desmonetización.

Hasta el momento, la orden de 2 de mayo de 1983, de retirada de la circulación y posteriores tratamientos de monedas deterioradas no establecía ningún procedimiento de retirada y destrucción para las monedas falsas, siendo necesaria una revisión "integral" para que se adecúe a las circunstancias actuales. "Con el tiempo, se ha ido acumulando un importante volumen de monedas de euro falsas en el Banco de España, cuya destrucción resulta necesario regular", establece la orden.

Sin embargo, esta nueva orden establece el destino definitivo de las monedas de euro no aptas para la circulación y a las monedas de euro falsas. Tras su destrucción, el material al que se verán reducidas, será reutilizado por la Fábrica de la Moneda o bien será enajenado por el Estado.