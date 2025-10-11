Esto es lo que gana un dependiente de El Corte Inglés en España en 2025

El Corte Inglés debe su nombre a una pequeña sastrería fundada en 1890, ubicada entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, en pleno corazón de Madrid. Décadas más tarde, en 1935, Ramón Areces Rodríguez, con el apoyo de su tío César Rodríguez, adquirió aquel modesto taller de confección, dando comienzo así a su aventura empresarial.
Esta empresa cuenta con más de 80 años de historia y es uno de los principales empleadores del sector comercial en España, con más de 81.000 trabajadores, muchos de ellos dependientes en sus grandes almacenes. Pero, ¿cuál es el salario que perciben estos empleados en 2025?