Esto es lo que gana un dependiente de El Corte Inglés en España en 2025

El Corte Inglés debe su nombre a una pequeña sastrería fundada en 1890, ubicada entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, en pleno corazón de Madrid. Décadas más tarde, en 1935, Ramón Areces Rodríguez, con el apoyo de su tío César Rodríguez, adquirió aquel modesto taller de confección, dando comienzo así a su aventura empresarial. Esta empresa cuenta con más de 80 años de historia y es uno de los principales empleadores del sector comercial en España, con más de 81.000 trabajadores, muchos de ellos dependientes en sus grandes almacenes. Pero, ¿cuál es el salario que perciben estos empleados en 2025?

De acuerdo con el convenio sectorial de grandes almacenes, que abarca empresas como El Corte Inglés e Ikea, los salarios base para 2025 quedan fijados de la siguiente forma: el grupo base recibirá 17.000 euros brutos al año, el grupo profesional con tres años de antigüedad o más cobrarán 18.000 euros brutos anuales, el grupo coordinador 23.300 euros, y los técnicos ganarán entre 24.000 y 26.000 euros.

Este convenio, vigente hasta 2026, ya contempla incrementos salariales. Concretamente, los salarios aumentarán un 2% el próximo año según fuentes sindicales.

Además del salario base, los dependientes pueden recibir complementos variables según el puesto de trabajo, antigüedad, calidad, nivel o complementos personales, así como otros incentivos vinculados al desempeño o resultados del negocio.