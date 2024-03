Estos son los productos más robados en los supermercados españoles

Los españoles tienen un 'pico de oro' hasta a la hora de robar en supermercados, pues los productos gourmet siempre encabezan las listas de los más desaparecidos de las estanterías. Este gusto exquisito coloca al aceite como el producto más hurtado en un total de 8 comunidades autónomas, pero, sorprendentemente, no consigue liderar el ranking nacional, donde queda subcampeón.

A través de los datos recogidos en más de 10.000 establecimientos en toda España, y las encuestas realizadas a diversos jefes de tienda y directores de seguridad, STC (The Source Tagging Company), ha conseguido recabar un año más cuáles son los productos más robados en los supermercados del país.

Algo que si puede sorprender es que los hurtos en España no son casos aislados, sino que el 90% de los robos cometidos en los locales españoles se achacan a bandas organizadas y personas reincidentes no profesionales. Además, el 70% de las cadenas encuestadas aseguran que, de no contar con todas las medidas de seguridad actuales, los robos aumentarían drásticamente.

Top 5 en España

Siguiendo la estela de estos productos "de lujo", licores de toda clase lideran por segundo año consecutivo el ranking de productos más robados por los españoles a nivel nacional. Este año, los ibéricos pierden su segunda posición en favor del aceite, que entra por primera vez en la lista, cayendo hasta el tercer lugar. Ocurre lo mismo con los productos de afeitado, que también bajan en el top respecto a los datos anteriores. Por último, se encuentra otra de las bebidas alcohólicas favoritas de los españoles, y es que el vino vuelve a cerrar la clasificación.

Modas por comunidad autónoma

Los habitantes de cada comunidad autónoma sienten devoción por un producto en concreto, que suele coincidir con su gastronomía autóctona. Estos alimentos de moda no tienen por qué coincidir con los más robados de la región, pero sí representan un despunte respecto a otras zonas del país.

Si nos desplazamos a orillas del cantábrico, el pulpo de los supermercados desaparece con mayor facilidad que en otras regiones del país.

Los catalanes, a diferencia del resto de españoles, sienten una gran preferencia por los berberechos y también se decantan por llevarse botellas de cava. Los ahumados y encurtidos, toman fuerza en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se encuentran también acompañadas por Navarra.

Cerrando la lista de 'gustos característicos', los dos archipiélagos son los más fieles a su tierra, pues los canarios se decantan por sus licores autóctonos, mientras que en las Islas Baleares prefieren sus propios quesos.