El euríbor se toma un respiro antes de su asalto al 4% pero encarece aún así las hipotecas en 3.500 euros anuales

La montaña rusa en que ha vivido el euríbor en el mes de marzo por mor de la turbulencia financiera desatada tras la caída del Silicon Valley Bank (SVB) y de Credit Suisse ha servido para refrenar parcialmente sus bríos y retrasar el que parece inevitable asalto del indicador hipotecario al 4%. El temor a que la quiebra de estados entidades desencadenase otra crisis con tintes parecidos a los de 2008 llevó a muchos a pensar que las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación habían llegado a su fin. Y aunque no fue así, pues el eurobanco aprobó el mes pasado un nuevo incremento del precio oficial del dinero hasta llevarlo al 3,5%, la mera expectativa provocó varios desplomes en la cotización diaria del euríbor que se han traducido en que el indicador, que transitaba de media en el 3,9% en el arranque del mes, haya cerrado finalmente en el 3,647%, por encima del 3,534% en que acabó febrero.

El avance de marzo es medio punto inferior al esperado por los analistas. De no haber mediado la crisis del SVB, si el euríbor hubiera seguido la misma tendencia de crecimiento que mostraba hasta entonces, de 0,2 puntos de media en tan solo siete días hábiles, podríamos haber alcanzado fácilmente el 4,1% a día 31 de marzo, según los cálculos que ha realizado por el asesor hipotecario iAhorro y que también comparten desde HelpMyCash.

A pesar de la buena noticia que representa este frenazo para los hipotecados, los préstamos a tipo variable que se tengan que revisar tomando como referencia el euríbor de marzo se van a encarecer igualmente de forma sensible dado que, hace un año, el indicador seguía en datos negativos (-0,237%). Así, los que tengan que revisar una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un tipo de interés de euríbor + 0,99% de diferencial verán cómo su cuota pasa de los 465,63 euros mensuales a los 761,67 euros. Esto supone un encarecimiento de 296,04 euros al mes y de hasta 3.552,51 euros al año.

Más subidas

La pregunta tras lo ocurrido en marzo y la situación es si el euríbor seguirá subiendo en los próximos meses. Y la respuesta mayoritaria entre los analistas es que sí, aunque nadie se atreva a adelantar en qué cuantía. Joaquín Robles, analista de XTB, asegura que "el euríbor continuará subiendo durante los próximos meses, pero lo hará a un ritmo más moderado". Según Robles, aunque la inflación sigue lejos del objetivo del 2% que se ha marcado como objetivo el BCE, "las recientes tensiones en el sector financiero han generado una mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas", lo que puede contribuir a frenar la inflación y a que el eurobanco probablemente suavice el ritmo de subidas de tipos en sus próximas reuniones.

El propio BCE ha mostrado públicamente la necesidad de seguir subiendo los tipos. Esta misma semana, en una entrevista en el diario alemán "Die Zelt", el economista jefe de la institución, el irlandés Philip Lane, ha advertido de que "se necesitarán más aumentos. Ese es absolutamente nuestro diagnóstico", según Lane, que ha dejado la puerta abierta, como explica Robles, a que fueran más moderadas si la tensión en los mercados financieros debilita la economía y, por extensión, la presión sobre la inflación.

XTB calcula que el euríbor alcanzará el 4% a mediados de año, una pronóstico que comparten también desde iAhorro. Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador hipotecario iAhorro, cree que la pregunta no es si va a llegar al 4% sino si el euríbor escalará hasta el 5%, como ocurrió antes de la Gran Recesión que se desató en 2008. En caso de que lo haga, Colombelli pide calma porque la situación, explica, es muy diferente a la que había hace quince años. "Ahora las hipotecas ya no se conceden con tanta facilidad como antes de la gran crisis de 2008. Sobre todo, a partir de la Ley de Vivienda de 2019, las condiciones que ponen los bancos a la hora de dar una hipoteca a los clientes son mucho más estrictas. Por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa ya no se conceden hipotecas al 110% y la posibilidad de que haya un endeudamiento en masa es bastante bajo, por no decir mínimo”, declara el director de Hipotecas de iAhorro. Asimismo, Colombelli añade que "lo que ha pasado ahora es muy diferente a lo que pasó con la quiebra de Lehman Brothers, aunque también haya afectado al euríbor".