A los fans de Snoopy les encantará: Alcampo saca una colección del mítico perro animado

Por primera vez, una gran campaña de fidelización en España pone el foco no solo en los clientes, sino también en sus mascotas. Alcampo ha decidido celebrar el 75 aniversario de Peanuts con una iniciativa pionera que incluye accesorios para animales de compañía entre los productos de su nueva colección. Esta decisión rompe con la tónica habitual de este tipo de promociones y busca conectar con el creciente número de hogares españoles que consideran a sus animales un miembro más de la familia.

De hecho, la elección de Snoopy y su pandilla no es casual. La campaña rinde homenaje al inmenso y duradero legado de Charles M. Schulz, cuya tira cómica vio la luz por primera vez en 1950. Hoy, la gestión de su obra por parte de un consorcio formado por WildBrain, Sony Music y la familia del creador garantiza que personajes como Charlie Brown o el propio Snoopy sigan siendo iconos intergeneracionales, capaces de evocar nostalgia y ternura a partes iguales.

Para ello, el mecanismo de la promoción, que estará activa desde el 11 de septiembre hasta el 5 de noviembre de 2025, resultará familiar para los compradores habituales. El sistema se basa en la obtención de un sello por cada 20 euros de compra. Una vez reunidos seis sellos, estos podrán canjearse para adquirir a un precio muy reducido uno de los ocho productos que componen la colección, que abarcará desde peluches hasta los citados artículos para mascotas.

Beneficios exclusivos y un trasfondo solidario

Además, la iniciativa contempla ventajas adicionales para los socios del Club Alcampo. Estos clientes no solo disfrutarán de un descuento superior al canjear sus sellos, sino que recibirán un obsequio de notable valor: un mes de seguro gratuito para sus mascotas. Para las compras realizadas a través de la web, el sistema para los socios se adaptará mediante un reembolso directo del saldo en su tarjeta de fidelización.

Por otro lado, la campaña trasciende lo puramente comercial al integrar un componente de concienciación. Alcampo planea organizar diversas acciones de sensibilización centradas en visibilizar la importante labor de los perros guía y en fomentar el respeto hacia el mundo animal. De esta forma, la celebración del aniversario del beagle más famoso del mundo adquiere un propósito más profundo, alineado con los valores de amistad y cuidado que siempre ha representado el universo de Peanuts.