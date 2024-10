FMI: euforia y coartada para el Gobierno y espejismo para los hogares

Johann Wolfgang von Goethe (1745-1832), el gran y gigante referente de la cultura alemana, advertía de cómo se pasa «de la más alta euforia a la más profunda aflicción». El ruso Anton Chejov (1860-1904), escritor y médico, precursor de la técnica del monólogo interior, apuntaba que «cuando uno no tiene nada real, vive de espejismos, pero eso es más que nada». La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dirige la búlgara Kristalina Georgieva, ofreció un balón de oxígeno nada desdeñable al atribulado Gobierno de Pedro Sánchez para quien, en estos momentos, la economía no representa ningún problema y, por eso, está decidido –si le dejan sus socios– a dar una nueva vuelta de tuerca a la presión fiscal.

El FMI, en su último informe, ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía española para 2024 y las ha colocado en el 2,9%, dos décimas incluso por encima de las previsiones del Gobierno español que, con habilidad, suele hacer cálculos a la baja para luego apuntarse los éxitos de superar las expectativas.

Eso coloca a España a la cabeza del crecimiento de los países más desarrollados y con porcentajes similares a los de Estados Unidos. El FMI, a lo largo de su historia, tiene una acreditada trayectoria de errores en sus previsiones, como el oráculo moderno que es. En esta ocasión, sin embargo, sus vaticinios coinciden con los de la mayoría de los expertos y gabinetes de estudios.

El Gobierno, como es lógico por otra parte, se ha apresurado a lanzar las campanas al vuelo del éxito económico, cuyo repiqueteo permita quizá mitigar el estruendo del asunto Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama y sus derivaciones hasta la Moncloa.

La «vice» y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, excesiva hasta en los gestos, ha sido como siempre la que más intenta airear los logros económicos del Gobierno, mientras insiste en la media verdad, peor que la mentira, de que la presión fiscal española es inferior a la europea. Esgrime que, incluso, en los últimos años ha bajado, sin aclarar que es un efecto estadístico derivado de los incrementos del PIB. Eso, insiste, permite otra subida de impuestos, según ella, reclamada por la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen. Otra coartada y otro espejismo.

Las autoridades de Bruselas reclaman una reforma fiscal que reduzca y, a medio plazo, elimine los déficits públicos españoles. Eso se puede hacer de dos maneras, con menos gasto o con más ingresos, es decir, impuestos, pero en ningún caso la Comisión Europea reclama subidas de impuestos. Y si hay alguna sugerencia, se orienta hacia una subida de los impuestos al consumo, que en España –en este caso, sí– son, junto con los italianos, los más bajos de los países de la Unión Europea. El asunto es muy impopular y, por eso, el Gobierno no quiere ni oír hablar de esa cuestión, aunque un aumento de la imposición al consumo es la que, con diferencia, garantiza una mayor recaudación.

La fiscalidad es el penúltimo escollo en el que, por ahora, tropieza el Gobierno en la negociación de los Presupuestos. Necesita los votos del PNV y de Junts, pero ni los de Ortúzar y Esteban ni los de Puigdemont, con Miriam Nogueras de ariete, están cómodos con el «impuestazo» a las energéticas –y en menor medida a los bancos– y no quieren que se conviertan en permanentes.

En Junts tampoco son partidarios de otras alzas fiscales, sobre todo en más imposición a la propiedad y la riqueza. Eso no significa que dejen caer al Gobierno, ni mucho menos, pero tampoco cederán en ciertos asuntos. Otro conflicto para Sánchez, que también tiene la presión de la extrema izquierda de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias, sin olvidar a Rufián y otros, que reman en sentido contrario.

El Consejo General del Colegio de Economistas (CGE), que preside Valentí Pich, también coincide con el FMI y apuesta por un crecimiento del 2,9% de PIB este año. Sin embargo, el CGE advierte de que los buenos datos del PIB no llegan a la mayoría de los hogares y que el crecimiento se cimenta en el crecimiento de una población que encara el problema de la vivienda, para el que los expertos no ven soluciones a corto plazo.

Los planes de la ministra Isabel Rodríguez no dejan de ser buenas intenciones y las propuestas/exigencias de Ione Belarra son tan delirantes como extravagantes. José Luis Feito acaba de explicar en Voz Populi que «la extrema izquierda profesa una ideología que la hace inmune al conocimiento económico». El FMI da oxígeno al Gobierno pero también advierte que España no cumplirá sus objetivos de déficit en los próximos años, algo que debería reducir la complacencia gubernamental, para no pasar de la más alta euforia a la más alta decepción», como prevenía Goethe.