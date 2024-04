El FMI pide a España más recorte de gasto y le advierte de que no cumplirá con las reglas fiscales exigidas por Bruselas

Por poco, pero España no cumplirá con las reglas fiscales impuestas por Bruselas este año. Así lo estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha empeorado sus previsiones de déficit para el presente ejercicio, tras calcular que cerrará en el 3,1%, una décima más que lo pronosticado por la institución monetaria el pasado mes de octubre.

En su nuevo Monitor Fiscal publicado este miércoles en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebran en Washington, sí mejora ligeramente las proyecciones para los próximos ejercicios: en 2025 sitúa el déficit en el 3%, cuatro décimas menos que su anterior pronóstico; para 2026, en el 3,2% -dos décimas menos-, mientras que en 2027 lo cifra en el 3,3% -una décima menos-. Para 2028 y 2029, la cota se quedará de nuevo en el 3%, por lo que duda de que logre cumplir con las exigencias de Bruselas con las nuevas reglas fiscales, que exigen rebajarlo muy por debajo de esa frontera esta década.

El informe del FMI advierte también el riesgo de desvíos fiscales a nivel global, misma situación que prevé para España. Así, el Fondo vuelve a advertir del gasto extra que deberán afrontar los países con poblaciones envejecidas -como la española-, a lo que recomienda "hacer reformas y concentrarse en contener las presiones de gasto en salud y pensiones". Por ello, tras elevar las perspectivas de deuda para este año en España, hasta el 106,3% del PIB -frente al 104,7 % calculado en octubre-, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez un "mayor esfuerzo" para rebajar la deuda pública, que estima "alta" pese a la "tendencia a la baja desde 2021" por los "fuertes ingresos fiscales y una inflación persistente que ha contribuido a una caída constante", pero no por la contención en el gasto.

Aunque cree que seguirá bajando, sus perspectivas de deuda no bajarán nunca en esta década por debajo del 104% del PIB. Para 2025 se alcanzará el 104,9 % -frente al 103,9% anteriormente calculado-, y se mantendrá así hasta que en los dos últimos años del horizonte de proyecciones, 2028 y 2029, baje al 104,6% y al 104,2%, respectivamente. Por tanto, España no rebajará su deuda por debajo del 104% del PIB hasta al menos 2030. Desde el FMI entienden que gracias a la llegada de los fondos europeos Next Generation, el "ajuste de la deuda será manejable", con una reducción anual de 0,6 puntos porcentuales del PIB, gracias también a que auguran que España sea la economía que más crezca de las grandes economía de la eurozona, un 1,9% en 2024, cuatro décimas más de lo que el Fondo calculó en sus anteriores previsiones, y el 2,1% en 2025.