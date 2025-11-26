La Fundación CEDE se vuelca con los empresarios de Aragón en sus premios

La Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) ha entregado sus premios anuales a la excelencia empresarial en el marco del XXIV Congreso de Directivos CEDE, que este año se celebra en Aragón y tiene a Zaragoza como localidad anfitriona.

La cumbre empresarial, cita obligada que congrega a más de 1.600 directivos de España y 2.230 asistentes en total, aborda este año los retos que aborda Europa en el nuevo escenario global.

La entrega de premios tuvo lugar en el Ayuntamiento de la capital aragonesa y dio cita a destacados directivos, empresarios y representantes institucionales.

Los premios concedidos por Fundación CEDE, llevan 25 años impulsando el valor directivo y reconocen a empresas, entidades y líderes por su aportación en diferentes ámbitos empresariales.

Durante el acto de entrega de los galardones, Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha elogiado a estos "empresarios excepcionales para una ciudad excepcional en un momento excepcional". "Como bien sabéis en la Fundación CEDE, desde este ayuntamiento seguimos atrayendo inversiones millonarias, crecemos con estabilidad institucional y seguridad jurídica, desplegamos proyectos urbanos transformadores en vivienda, movilidad, energía o zonas verdes y nos abrimos al mundo con una estrategia que nos ha conectado con Estados Unidos, China y las grandes tecnológicas globales. Hoy celebramos un territorio que se reconoce capaz, preparado y competitivo. Aragón y Zaragoza están demostrando que, cuando instituciones y empresas caminan juntas, los resultados no tardan en llegar", ha explicado.

Por su parte, Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, ha recalcado que el momento "histórico" que vive la comunidad en materia de inversiones "no sería posible sin quienes llevan décadas sosteniendo el pulso y el alma de esta tierra". "Todos los que hoy han sido galardonados representan a la perfección lo que es el sector empresarial de Aragón: un tejido arraigado en sus orígenes, firme en su identidad y en sus principios. Un sector que se implica con el presente y responde con responsabilidad a los desafíos actuales, pero que también mantiene la mirada puesta en el futuro, decidido a trascender y a protagonizar el nuevo ecosistema económico y social que ya se está gestando".

Pau Herrera, secretario del patronato de la Fundación CEDE, dio paso a la entrega de los premiados.

El "Premio al liderazgo con propósito" fue otorgado a Paloma de Yarza, presidenta de Heraldo de Aragón, quien ha liderado con visión estratégica la transformación digital del diario. El premio fue entregado por Ramón Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE.

El "Premio a la transformación agroindustrial" fue para Sergio Samper, CEO del Grupo Jorge. Bajo su dirección, Grupo Jorge se ha transformado hacia un modelo agroindustrial moderno, diversificado y sostenible. La encargada de entregar este premio fue Ana Bujaldón, vocal de la Junta directiva de la Fundación CEDE y presidenta de FEDEPE.

El "Premio a la internacionalización" fue para Carlos Oehling, presidente de Fersa Bearings, quien ha liderado la expansión internacional de la empresa, presente en más de 85 países. El galardón fue entregado por Manuel Gago, patrono de la Fundación CEDE.

El "Premio al desarrollo sostenible y compromiso con el entorno" fue concedido a Alfonso Sesé, presidente de Sesé, gestor integral de la cadena de suministro que diseña y desarrolla soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes y adaptadas a las necesidades de sus clientes. La compañía, con sede en Zaragoza, opera en 16 países de Europa, América, África y Asia con más de 14.700 profesionales. Desde 2013, la Fundación Sesé promueve la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Fernando Rodrigo, presidente de ADEA y del Comité organizador del Congreso, otorgó el premio.

El "Premio a la innovación y nuevas tecnologías" lo obtuvo Alicia Asín, presidenta de Libelium, empresa especializada en soluciones IoT para sectores clave como la agricultura, la salud y las ciudades inteligentes. El premio fue entregado por César Arranz, patrono de la Fundación CEDE.

El "Premio al compromiso social" se entregó a Fernando Galdámez, presidente de la Fundación Federico Ozanam, por el trabajo de esta organización, reconocida por su labor en inclusión social, atención a personas vulnerables y promoción de la igualdad. El galardón fue entregado de manos de Pedro Navarro, patrono de la Fundación CEDE.

El "Premio al proyecto con impacto y desarrollo global" fue para Jorge Costa, presidente y CEO del Grupo Empresarial Costa, por su apuesta decidida por la integración vertical, la sostenibilidad y la innovación. Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE, fue el encargado de entregar este reconocimiento.

El "Premio a la visión estratégica y a la contribución territorial" fue entregado a Grupo SAMCA y recogido por su presidente Javier Luengo. Este galardón honra también la figura de Ángel Luengo, fundador y presidente histórico, cuyo esfuerzo, visión empresarial y compromiso con el territorio sentaron las bases de un grupo industrial diversificado, sólido y arraigado en Aragón. Fue entregado por Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.

Por último, el "Premio a la trayectoria empresarial" fue para Miguel Carreras, presidente del Grupo Carreras, quien ha convertido la empresa familiar en un referente nacional e internacional, apostando por la reinversión, la diversificación y el compromiso social. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entregó el galardón.