Gabriel Escarrer (Meliá): "Hay que dejar de hablar de los millones que nos visitan y apostar por la calidad"

Miembro de una estirpe sin la cual sería imposible entender el turismo en España y en todo el mundo, con una fórmula de éxito que muchos han tratado de replicar en los cinco continentes, Gabriel Escarrer Jaume (Palma de Mallorca, 1971), atiende a LA RAZÓN en una de las balconadas del mastodóntico centro de convenciones Rey Abdulaziz de Riad, un apéndice del suntuoso Ritz-Carlton de la capital saudí. «Es de los pocos periódicos que leo», reconoce al término de su intervención en la cumbre del sector «Tourise».

¿Cómo avanzan los desarrollos de Meliá en Arabia Saudí?

Estamos en Riad y Qiddiyah, y en conversaciones muy avanzadas para otros destinos del país. Hay una muy buena relación con el actual ministro de Turismo saudí. Tienen una estrategia muy clara y un liderazgo por parte del príncipe Bin Salman. Y nos sentimos muy cómodos en el desarrollo. La verdad es que lo tienen muy bien planificado y disponen de un plan estratégico modélico.

¿Va como se preveía?

Sí. Tenían el objetivo de alcanzar los 100 millones de visitantes en el 2030. Y el año pasado ya lo habían conseguido. El siguiente objetivo son 150 millones. Lo que sí es verdad es que de estos 100 millones muchos de ellos son de los propios países árabes. Por eso quieren abrir el turismo a los mercados emisores más relevantes, ya sea Europa, Asia o América. Los más fáciles son Europa y Asia por su proximidad geográfica. Al fin y al cabo, tres cuartos de la población mundial se encuentra a ocho horas de vuelo, tanto Europa como África y el sudeste asiático. Para ello, se han abierto a los grandes grupos internacionales, que les podemos ayudar a promocionar el destino y atraer ese tipo de cliente internacional. Tienen los recursos y han aprendido de los errores cometidos en otros destinos del mundo.

De esos tres hoteles que van a abrir aquí en Arabia, los primeros en abrir, ¿qué fecha tienen?

Están en construcción, pero aquí va todo a alta velocidad. Y se construye durante las 24 horas. Creo que año y medio es un plazo muy razonable para abrirlos.

¿Cree que la prohibición del alcohol es un hándicap o que la acabarán levantando?

Hay que ser muy respetuosos y respetar también los tiempos.

¿Cuál es la estrategia del grupo? ¿Está focalizada en Oriente Medio o es múltiple, porque en Iberoamérica no paran?

Allí nos sentimos muy cómodos. Queremos ser líderes en la cuenca mediterránea, que ya lo somos. Líderes en el Caribe, que lo somos. Líderes en el sudeste asiático, que no lo somos más que en algunos lugares, como puede ser Vietnam, donde con 42 establecimientos somos la primera compañía hotelera. Y queremos estar entre las compañías punteras en los Emiratos, en el mundo árabe y en Arabia Saudí, sin lugar a dudas. Hay una estrategia muy clara. Y como empresa familiar con visión largo-placista, nos encanta participar en ser los pioneros en estos nuevos destinos.

En el caso de Arabia, ¿hay alguna sinergia con algún grupo estatal o con el Fondo de Inversión estatal PIF?

Todas. A través de dos fondos, PIF y TDF (Tourism Development Fund). Y no es fácil, porque las compañías que hemos sido seleccionadas para trabajar con grupos locales o estatales, tienen que cumplir una serie de requisitos a nivel de reputación, a nivel de hacer bien las cosas y de buen gobierno corporativo. Pero una vez que pasas todos estos filtros, el crecimiento es exponencial. Haber sido los primeros en entrar en Arabia Saudí nos posiciona con una clara ventaja competitiva respecto a otros grupos europeos.

¿Y le han sondeado alguna vez para entrar con capital?

Sí. De hecho, en algunos casos vamos a entrar con participaciones minoritarias. Sin lugar a dudas.

¿Y el conjunto del grupo Meliá?

No. Somos 100% española.

¿Los resultados del tercer trimestre auguran el cierre de año que esperaban?

Estará muy en línea con las expectativas de los analistas. Como compañía en bolsa no damos ningún pronóstico, pero definitivamente vamos a capitalizar un buen año turístico a nivel global.

Los ingresos por habitación se han elevado, ¿hay más margen para crecer en precio y calidad?

Siempre se habla de crecer en calidad más que en cantidad. Sin lugar a dudas. Y yo creo que es el modelo turístico que debe llevar España. No debemos seguir hablando del número de turistas que nos visitan, sino del dispendio que hacen. Y lo que más me ha gustado es que las últimas cifras, además de tener un 4% de incremento de número de visitantes, es que esto ha conllevado casi un 7%, un 6,8% más de gasto. Esa es la métrica que debemos fijarnos. Porque no es una cuestión de crecer por crecer, es cuestión de buscar los segmentos de más valor añadido y que ese crecimiento sea sostenible, amigable con los residentes. Porque si no, podemos tener problemas, como antaño, de masificación.

A ese respecto, ¿cree que ha bajado un poco la presión, por ejemplo en Baleares?

Se están tomando medidas en contra de los ilegales, sobre todo las plataformas de alquiler turístico y los propietarios de alquileres turísticos ilegales. Eso ha aliviado esa presión. Hay provincias donde ha habido menor llegada de turistas, pero más gasto. Ese es el modelo que debe seguir España. Y tenemos que medirlo cada trimestre con lo que llamamos el «cash flow» social. Veamos la contribución que tiene el sector turístico en los diferentes ámbitos. En los clientes, en los empleados, en los proveedores locales, en las administraciones públicas, mediante impuestos. Y veamos si el impacto que tiene el «cash flow» social del alquiler turístico es el mismo. Nos daremos cuenta que no es así.