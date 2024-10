Genç (BBVA), sobre la extensión del impuesto a la banca: "Es perjudicial. Va a obstaculizar el crecimiento de España"

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha expresado este jueves su descontento ante la intención del Gobierno de extender el impuesto especial a la banca. Aunque durante una conferencia con analistas con motivo de la publicación de sus cuentas hasta el tercer trimestre -con un beneficio de 7.622 millones, un 28% más y récord- ha vaticinado que no afectará a las cuentas del banco "de manera notable", en la presentación ante medios ha asegurado que la extensión del gravamen es "malo para España", lo que le entristece. "Se va a obstaculizar el crecimiento de España, ha insistido.

Onur Genç ha advertido que la decisión del Gobierno lastrará la concesión de crédito y la inversión en plena transición energética. "Si tienes menos capital disponible porque se generan costes adicionales como estos impuestos se reduce la concesión de crédito. Este tipo de gravámenes en la versión del año pasado ha significado 50.000 millones menos de capacidad de financiación para España", ha apuntado.

El consejero delegado de BBVA ha subrayado que el nuevo impuesto a la banca propuesto tiene un diseño " anticompetitivo y discriminatorio". "No es bueno porque se produce una doble tributación sobre los mismos ingresos y es anticompetitivo porque hay escalas progresivas que hacen que los bancos extranjeros, americanos, con los que competimos, estén por debajo de los umbrales y no paguen impuestos. Se genera un entorno de competencia desleal que no favorece a nadie", ha señalado.

BBVA ha destinado este año 285 millones de euros al pago de este impuesto de las cuentas de la filial española. El año pasado, su factura fiscal por este concepto fue de 225 millones, por lo que en total ha pagado unos 510 millones de euros. La propuesta del Gobierno implica un cambio en el diseño del impuesto, que en su forma actual grava los ingresos y comisiones al 4,8% para las entidades con una facturación superior a los 800 millones de euros en 2019. La nueva versión plantea una progresividad en la tasa, que partiría del 1% y podría llegar hasta el 6% en función de la base imponible, con una deducción adicional del 25% en el Impuesto de Sociedades y otra extraordinaria en caso de una caída de rentabilidad.

Genç ha afeado la discriminación entre la banca y las energéticas, que previsiblemente quedarán exentas de su impuestazo en 2025. "Es un hecho, estamos discriminados", ha reprochado. "Porque no hay chimeneas y humo saliendo de una fábrica eso no significa que el sector bancario no sea un agente económico fundamental", ha declarado. Por ello, Genç considera que no se deben poner gravámenes especiales a la banca porque es un catalizador del crecimiento económico. También ha reprochado al Gobierno la escasez de diálogo con las entidades bancarias para el diseño del impuesto.

Preguntado por la OPA hostil sobre el Sabadell, Genç, ha insistido este jueves en que no hay "nada" que le haga pensar que la oferta de adquisición sobre el Banco Sabadell no saldrá finalmente adelante y ha añadido que está "deseando" que se complete con éxito para iniciar un nuevo programa de recompra de acciones. "Seguimos pendientes de las aprobaciones regulatorias finales y estamos convencidos de que esta transacción creará valor para todos los grupos de interés", ha señalado. "Es importante tener escala en banca, si no la tienes no vas a poder competir", ha insistido.

La primera resolución sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell se conocerá en apenas 15 días. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá a mediados de noviembre si aprueba o no la operación en fase 1. Esta primera fase sirve para analizar la operación con el fin de que el Consejo de la CNMC pueda decidir si debe ser autorizada, con o sin compromisos, o si, por el contrario, exige un análisis más detallado, cuando se entraría en fase 2. "Sea fase 1 o fase 2 debería salir adelante", ha apuntado Genç, aunque considera que debería obtenerse el "sí" en fase 1, ya que "no hay problemas de competencia".

Para aclarar cualquier duda al respecto, BBVA ha presentado a la CNMC una carta con concesiones ("remedies"). Si va a fase 2, Genç considera que un retraso de varios meses generará más incertidumbre y será perjudicial. Además, aunque es un escenario que descarta, considera que si la CNMC impone "remedies" que pongan en riesgo la creación de valor de la fusión se puede dar marcha atrás.

La Comisión Nacional de los Mercados de Valore (CNMV) mantiene pendiente de resolución la oferta del BBVA a los accionistas del Sabadell, paso clave para aprobar el folleto de la OPA y que el banco pueda salir adelante con sus planes de compra. Todo apunta a que el supervisor bursátil ha decidido esperar hasta conocer la opinión de Competencia sobre la fusión, por lo que podría conocerse en noviembre o demorarse en el tiempo si la CNMC activa la fase 2.

Genç ha manifestado la "solidaridad de BBVA con los afectados por las lluvias" y ha destacado que la entidad ha puesto en marcha líneas de financiación especiales, ya que están "firmemente comprometidos con estos territorios y queremos contribuir con su recuperación", ha dicho en la presentación de resultados ante la prensa.