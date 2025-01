Las gestoras de CaixaBank y Santander lideran las captaciones netas de fondos de inversión

El patrimonio de los fondos de inversión nacionales cerró 2024 con un incremento de un 15%, equivalente a 53.100 millones de euros, dejando el monto total en 402.900 millones. Este aumento patrimonial ha estado impulsado por captaciones netas de 28.460 millones, a lo que hay sumar un rendimiento positivo de las carteras por valor de 24.640 millones. De esta manera, los fondos de inversión nacionales han conseguido enlazar catorce meses de incrementos patrimoniales, en tanto que sólo en diciembre se ha producido un avance patrimonial de un 0,4% respecto al mes previo -equivalente a 1.570 millones de euros-. Así, en el análisis del total de 2024, la consultora Vdos ha anotado que las captaciones netas en dicho periodo se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, con 21.880 millones de euros, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito, con 2.275 millones; los grupos independientes, con 1.800 millones; los grupos internacionales, con 1.500 millones; y las aseguradoras, con 1.000 millones.

Para la patronal del sector Inverco, los fondos de inversión acumularon unos 26.500 millones de euros de captaciones netas en 2024, las más elevadas en los últimos 10 años. Los fondos de renta fija de menor duración (renta fija a corto plazo y monetarios) acumularon 26.730 millones de euros de entradas netas, seguidos por los renta fija mixta euro y renta fija euro a largo plazo, con 10.930 millones de euros en su conjunto. En cambio, los fondos globales y renta fija mixta internacional lideraron los reembolsos netos, con 5.760 millones de euros y 2.926 millones de euros, respectivamente; adicionalmente, los vencimientos en los fondos garantizados generaron flujos negativos superiores a los 3.000 millones de euros en su conjunto. Teniendo en cuenta a su vez el efecto mercado junto a las captaciones netas, el patrimonio de los fondos de inversión españoles cerró 2024 con un nuevo máximo, hasta alcanzar los 399.000 millones de euros, tras registrar un incremento anual de 51.090 millones de euros, el mayor aumento de toda la serie histórica.

En concreto, las gestoras de activos CaixaBank Asset Management y Santander Asset Management lideraron las captaciones netas en fondos de inversión el pasado ejercicio al cosechar 5.800 y 4.700 millones de euros respectivamente. Bankinter Gestión de Activos ha cerrado el podio al haber cosechado 2.250 millones, en tanto que por detrás se han situado Kutxabank (1.700 millones), Ibercaja (1.560 millones), Unigest (1.550 millones), Mediolanum (1.300 millones), Gescooperativo (1.220 millones) y BBVA AM (960 millones). Tras ellos, Mutuactivos, brazo inversor de la aseguradora Mutua Madrileña, ha cerrado 2024 como la firma no enlazada a una entidad bancaria con mayores captaciones netas al haber cosechado 952 millones de euros.

En el caso de Vdos, las sociedades cooperativas de crédito registraron el mayor incremento patrimonial en términos porcentuales en 2024, con un 21,6%, seguidas de los bancos, con un 15,2%; los grupos independientes, con un 14,9%; las aseguradoras, con un 13,5% y los grupos internacionales, con un 12,8%. En términos absolutos, los bancos han mantenido una posición dominante, con 304.700 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,6%, seguidos de grupos independientes e internacionales, con un 7,9% y un 7,6%, respectivamente, lo que se traduciría, asimismo, en torno a 31.950 y 30.675 millones de euros gestionados por cada grupo. Las sociedades cooperativas de crédito presentaron una cuota de un 4,5% (equivalente a 18.070 millones) y las aseguradoras un 4,3% (17.480 millones).

En el caso de los grupos financieros, se repite el mismo ranking que el de Inverco. Las mayores captaciones netas en el año las ha obtenido CaixaBank, con 6.860 millones; seguido de Banco Santander y Bankinter, con 5.450 y 2.240 millones. Caixabank ha concluido el ejercicio como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 95.800 millones y una cuota de mercado del 23,8%, seguido de Banco Santander con 63.650 millones y una cuota del 15,8% y BBVA, con un 13,7% y 55.050 millones.

Respecto al patrimonio de los fondos de inversión clasificados como sostenibles (artículo 8 o 9 de la normativa europea SFDR), este se elevó un 24,3% en el conjunto 2024, hasta alcanzar un total de 146.964 millones de euros, en comparación con el dato de cierre de 2023. De esta forma, el patrimonio de estos vehículos ya representa el 36,8% del total de los fondos, que roza los 400.000 millones de euros. En diciembre de 2023, la cuota era del 34%. Desde marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor el SFDR, el patrimonio registrado en fondos de este tipo ha experimentado un crecimiento de más casi 120.000 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta el mencionado 36,8% al cierre del cuarto trimestre de 2024.

Para Vdos, en términos de rentabilidad ha destacado en 2024 CaixaBank AM, al cosechar un rendimiento positivo de un 8,65%, seguido de Mapfre AM (+8%) y BBVA AM (+7,35%), en tanto que Gescooperativo e Ibercaja Gestión han anotado rendimientos en torno al 7%. En cuanto a las gestoras independientes, ha destacado en el cómputo de 2024 la evolución positiva de Acci Capital Investments, con una rentabilidad media ponderada de un 44,2%, seguida de Rolnik Capital Owners, con un 38,5%, y Finletic Capital, con un 24%. Por debajo, se han situado Cobas AM y Brightgate Capital con rendimientos, respectivamente, de un 20% y un 17%.