Un gigante hongkonés de lencería compra dos fábricas en Marruecos

Hop Lun, uno de los principales fabricantes mundiales de lencería y trajes de baño, ha anunciado la firma de acuerdos para la adquisición de dos empresas marroquíes del sector. Estas transacciones, cuya finalización está prevista para finales de 2025, marcan un paso clave en la estrategia del grupo para diversificar su cadena de suministro global.

La primera adquisición se refiere a Tobago, un fabricante marroquí de lencería y trajes de baño de alta gama, que abastece a marcas francesas y europeas, según informó Hop Lun en un comunicado de prensa . Con sede en Casablanca, la empresa opera una fábrica de 3000 m² y produce aproximadamente un millón de piezas al año.

La segunda transacción se refiere a las operaciones del grupo Chantelle en Marruecos, a través de sus fábricas Famaco y Atma, con una producción anual total de aproximadamente 1,4 millones de unidades. Chantelle, marca de lencería de lujo fundada en 1876 en París, seguirá siendo cliente de Hop Lun tras el cierre de la transacción.

La integración de estas tres plantas de producción permitirá a Hop Lun reunir a casi 800 empleados en una nueva plataforma marroquí. "Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos marroquíes a la familia Hop Lun", afirmó Erik Ryd, presidente ejecutivo del grupo. "Esta adquisición demuestra nuestra confianza en el potencial de la mano de obra local y en las perspectivas de crecimiento de Marruecos. Estamos decididos a invertir de forma sostenible en el futuro de este país".

Desde su adquisición por el fondo de inversión Platinum Equity en 2022, Hop Lun ha acelerado su expansión internacional. Las adquisiciones marroquíes representan la cuarta y quinta operaciones completadas desde entonces. En dos años, Hop Lun ha multiplicado sus integraciones: Lintas y PH Garment en Bangladesh y China, así como Rainbow West Apparel en Los Ángeles, para fortalecer su capacidad para atender a grandes distribuidores internacionales.