El Gobierno prepara una "fórmula" para regular las autorizaciones de VTC "lo antes posible"

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está diseñando una fórmula que garantice el equilibrio entre el sector del taxi y del VTC tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal la limitación del número de licencias VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a una por cada treinta permisos a servicios de taxi.

“Estamos comprometidos con todo el sector para establecer unos requisitos para las autorizaciones de VTC", ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante el IV Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por El Español. "El Gobierno está trabajando con el sector para encontrar una fórmula que garantice el equilibrio (entre el sector del taxi y del VTC) y a partir de ahí tendrán que ser las comunidades autónomas las que acaten las orientaciones de la sentencia”, ha añadido Sánchez, que desea resolver esta cuestión "lo antes posible". En este sentido, la responsable del departamento de Transportes ha señalado que son las comunidades autónomas y ayuntamientos los que deben regular "cuáles son las condiciones" para la autorización de las licencias y que estas condiciones se deben regir por "criterios objetivos, que se basen en el interés general, en la correcta gestión del tráfico y en la protección al medioambiente” y esa regla del 1-30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi) "no parecía que estaba tan bien justificada" en base a esos criterios.

José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC, ha indicado en declaraciones a LA RAZÓN que desdeLa postura de las patronales del VTC se sustenta en cuatro pilares: "acatamos y respetamos la sentencia del TJUE; no sabemos qué quiere hace el Ministerio de Transportes; hemos solicitado reunirnos y no nos lo han concedido; y". Los VTC aclaran que en ningún caso quieren que se masifique el sector de la movilidad, como sugiere el taxi, con una posible avalancha de 100.000 nuevos VTC circulando. "Queremos sentarnos a dialogar y a armonizar el sector de la movilidad con una fórmula que luego no sea tumbada por los tribunales", explica Berzal. En todo caso, el cambio tras la sentencia del TJUE pasaría simplemente por analizar en qué comunidades sería necesario aumentar la cifra de VTC conforme a criterios objetivos.

Por su parte, Cabify ha propuesto al Ministerio de Transportes crear una mesa de diálogo sobre el futuro de la movilidad urbana y la calidad del aire en las ciudades para "evitar un nuevo parche regulatorio que vuelva a generar incertidumbre e inseguridad jurídica a sectores clave para el presente y futuro de la movilidad urbana”, ha explicado David Pérez, VP sénior de Stakeholder Relations de Cabify. "Entendemos la movilidad urbana de una manera integral, donde el ciudadano tiene diversas opciones para desplazarse por la ciudad, con el transporte público como columna vertebral y apoyado en muchas otras alternativas. Desde Cabify no buscamos una liberalización del sector del taxi ni de la VTC. Queremos hacer de las ciudades mejores lugares para vivir, y para ello debemos ofrecer suficientes alternativas a los ciudadanos para que no tengan que depender de sus coches particulares, y esto pasa por una apertura progresiva y consensuada del transporte discrecional en varias ciudades", ha explicado Pérez durante su intervención en el IV Simposio de la Movilidad y las Ciudades de El Español.

La compañía ha subrayado que en ciudades como Barcelona o Valencia, día tras día hay colas en aeropuertos y estaciones, lo que refleja la escasez de vehículos compartidos a disposición de ciudadanos y turistas, sin haberse alcanzado aún el pico de la temporada turística. De hecho, Cabify ha afirmado que no ha sido capaz de dar servicio a casi la mitad de las peticiones de los usuarios de Barcelona durante los últimos fines de semana, lo que evidencia el desequilibrio existente en la ciudad, que se agrava a medida que avanza la temporada turística. "Una plataforma como Cabify es un aliado para gobiernos y taxistas, para conseguir mejores ciudades que den respuesta a las nuevas necesidades y expectativas de los ciudadanos y visitantes. La tecnología nos permite contar con datos que aporten información clave para la toma de decisiones y gestionar la movilidad con más eficiencia: dando servicio a más pasajeros y reduciendo emisiones por el efecto red", ha añadido Pérez.

El Ministerio de Transportes se reunirá este martes, 20 de junio, con la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) para abordar las negociaciones sobre el aumento de las autorizaciones a VTC, según ha informado la patronal. Los taxistas reclaman al Ministerio que ataje "la irrupción masiva de autorizaciones de VTC" que está teniendo lugar después de la sentencia del TJUE. Antaxi y Élite Taxi han avisado de que habrá movilizaciones en toda España si la reunión con Transportes se salda sin acuerdo sobre la regulación de las licencias VTC, aunque Antaxi espera salir con "buenas noticias" de este encuentro para "no tener que acudir a las calles el día 22 de este mes"