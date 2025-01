El Gobierno quiere implantar el billete único de transporte público para toda España en 2026

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado hoy la intención del Gobierno de lanzar un billete único de transporte público para todo el país en 2026.

Durante una intervención en Nueva Economía Forum, Puente ha asegurado que aunque la subvención del transporte público, a la que el Ejecutivo pondrá fin a mediados de este año, ha sido muy útil en un determinado momento histórico en el que las economías de las familias estaban sufriendo en un momento de inflación porque "ha ayudado a que las economías domésticas de los usuarios recurrentes del transporte público se vieran aliviadas" y también, ha añadido, ha ayudado a "generar confianza en el transporte público"; ha llegado el momento de ir más allá e iniciar una "transición" que lleve al billete único como ya tienen otros países como Alemania.

Puente, que ha manifestado que no es "una gran fan" de las bonificaciones de los billetes del transporte público; ha explicado que el billete único será "una medida que permitirá volcar los esfuerzos en la calidad del transporte público" dado que, en su opinión, la diferencia para este sistema no la marca el precio porque no cree que ningún ciudadano se vaya a bajar el coche para subirse a un tren de Cercanías por su precio. "La diferencia debe ser calidad, puntualidad, frecuencias, confort... y eso se consigue poniendo los recursos en esa dirección", ha añadido el ministro.

Recuperación de la inversión

Durante su intervención, en la que Puente ha hecho un balance de su gestión el frente de Transportes, el ministro ha reiterado que, cuando el PSOE llegó al Gobierno, "heredamos un páramo donde no se movía nada" sin apenas inversión que han tenido que revertir en los últimos años. Así, ha asegurado que 2024 se cerró con una inversión superior a los 8.500 millones de euros, frente a los menos de 5.000 de 2017, y ha puesto el acento en algunos proyectos que el Ejecutivo, a su entender, ha desbloqueado. Así, ha asegurado que se encontraron con el 80% del Corredor del Mediterráneo sin definir y hoy, está "todo en ejecución o con instrumentos públicos para desarrollar obra". Hasta el punto, ha asegurado, "que en 2028 un tren AVE podría ir desde Almería a la frontera francesa".

Puente también ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy se dejó caducar la declaración de impacto ambiental de un tramo del corredor de alta velocidad entre Madrid y Extremadura que han tenido que retomar ahora de cero y algunos proyectos "jibarizados", como la alta velocidad a Galicia con una sola vía, el túnel de Atocha a Chamartín también con una sola vía y sin la estación pasante que ahora se está construyendo Atocha.