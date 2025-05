El Gobierno saca pecho por el apagón: «Fue una proeza, se resolvió rápido»

En vísperas del Puente de Mayo en la Comunidad de Madrid, el Gobierno salió ayer en tromba para sacar pecho por la resolución meteórica del Gran Apagón que el pasado lunes dejó a casi toda España, la que depende del sistema eléctrico peninsular, a oscuras desde las 11:33 de la mañana hasta bien entrada la madrugada del día siguiente.

Eso sí, tanto la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, desaparecida durante 48 horas para la opinión pública pese a que dirige la matriz del operador único del sistema (Red Eléctrica), participado al 20% por el Estado a través de la SEPI, como la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, siguieron sin poder aclarar las causas de los dos «incidentes», en la región suroeste, que derivaron en la caída total de la red.

No lo aclararon, pero sí se auto exculparon. Tanto al Ejecutivo como a Red Eléctrica, la encargada de casar las diferentes tecnologías de generación de acuerdo a la demanda prevista y de tener planes de contingencia ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, a pesar de que España sufrió el peor apagón en 50 años, y de que las opiniones de los técnicos en energía y de la práctica totalidad de expertos del sector independientes apuntan a la entrada masiva de energía renovable y la escasa presencia de energía de turbina para equilibrar cualquier problema como posible causa de la «primera chispa» que originara esos «sucesos», la primera conclusión de las dos principales responsables del sistema eléctrico español, por diseño y ejecución, se lavaron las manos ante la caída de las renovables que derivó en el «cero eléctrico».

No solo eso, sino que además sacaron pecho por la efectiva y rápida resolución del apagón. Sin la presencia ayer de Pedro Sánchez, ambas aprovecharon el regreso de la luz a la práctica totalidad de España para asegurar que todos los protocolos habían operado de acuerdo a lo previsto.

En este sentido, Corredor esquivó una posible dimisión y aseguró que dimitir supondría admitir que Red Eléctrica «no ha estado a la altura», algo que, a su juicio, no se corresponde con la actuación del operador. «En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así», manifestó, remarcando que están operativas todas las medidas de seguridad.

Fue ahí cuando a Corredor se le escapó una discrepancia con su propio discurso, ya que insinuó que el operador de la red eléctrica había aprendido la lección por lo que «a día de hoy no volverá a ocurrir» un evento como el del lunes.

En la primera entrevista de Corredor, concedida a la Cadena Ser, también aprovechó para desvincular el apagón de la penetración de renovables en el sistema eléctrico español.

Consciente de que la entrada masiva de renovables es una de las principales y su posterior caída podría haber derivado en la «crisis de electricidad», eufemismo que sigue utilizando el Gobierno para no hablar de apagón, explicó que estas tecnologías ya funcionan de «forma estable» y tienen unos sistemas que les permiten trabajar como un sistema de generación convencional «sin ningún problema de seguridad».

Red Eléctrica sufre en Bolsa

Así que, sin esperar a ninguna conclusión de la comisión multidisciplinar creada por el Gobierno, supuestamente para esclarecer el apagón, y de la que Corredor forma parte, la presidenta de Redeia –que ayer anunció beneficios de 137,8 millones (+4,2%) en el primer trimestre al cierre de una sesión bursátil en la que se despeñó un 3,65%, pero llegó a caer más de un 5%– descartó que el exceso de producción fotovoltaica fuera la «chispa» del apagón.

Descartada esa posibilidad, así como la del ciberataque –pese a que Sánchez aún dejó el martes pasado abiertas todas las hipótesis–, Corredor avanzó que REE tiene «más o menos localizado» el origen del problema, pero que todavía es necesario analizar «millones de datos».

Llegados a ese punto, la presidenta de Redeia, nombrada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió que el sistema eléctrico español es el «mejor de Europa y el que funciona con las medidas de seguridad más estrictas», lo que se demuestra en «la agilidad» con la que se recuperó el sistema.

«Fue una proeza que no se había experimentado nunca. Ningún otro sistema en el mundo ha sido capaz de reponerse con esta rapidez y eficiencia», destacó, resaltando que para que eso fuese posible el sistema debía estar en «perfecto mantenimiento». Todo ello 48 horas después del mayor apagón en décadas.