El grupo OHLA recibe tres importantes reconocimientos internacionales

OHLA suma nuevos premios a su portfolio. De Europa a Estados Unidos, pasando por Latinoamérica, las infraestructuras realizadas por la compañía, que cuenta con una trayectoria centenaria, reciben importantes reconocimientos a nivel global.

La prestigiosa publicación norteamericana «ENR» (Engineering News-Record), especializada en el sector de la construcción y que, entre otros, elabora el ranking mundial de empresas constructoras, ha anunciado recientemente sus reconocimientos a nivel global. Y OHLA, ha obtenido tres de los premios en sus Best Projects 2023. En concreto, el proyecto EPC Ski, integrado en Follo Line, la iniciativa de transportes más importante de Noruega, ha sido designado Best Project 2023 en la categoría ferroviaria. OHLA también ha sido premiada con un Award of Merit, en la categoría de obra sanitaria, por las actuaciones realizadas en el Hospital de Curicó (Chile), y con otro Award of Merit, en el área de infraestructuras viarias, por Américo Vespucio Oriente, realizado en UTE también en Chile.

El Hospital de Curicó, en Chile, construido por OHLA, ha recibido un Award of Merit 2023 en la categoría sanitaria OHLA

La selección de los ganadores, 31 proyectos de 23 naciones diferentes, se ha basado en los retos a los que se enfrentaron los equipos durante su ejecución, las soluciones innovadoras utilizadas en la ingeniería y la construcción, y la calidad sobresaliente del trabajo.

La iniciativa de transporte más importante de Noruega

OHLA suma un nuevo logro internacional a su trayectoria con la ejecución del proyecto Ski. A instancias del administrador de ferrocarriles noruego, Bane NOR, y con un presupuesto de 290 millones de euros, OHLA ha llevado a cabo un nuevo trazado desde la salida sur de los túneles del Follo Line hasta el sur de la ciudad noruega de Ski. En total, tres kilómetros y medio de recorrido con 13,6 kilómetros de vías de balasto y cuarenta desvíos.

A ello hay que añadir la completa remodelación y ampliación de la estación de Ski, con seis vías, tres plataformas centrales con sus correspondientes cubiertas y un paso subterráneo. OHLA también ha sido responsable de la realización de un puente viario por encima de las nuevas vías, una nueva terminal de autobuses, instalaciones para aparcamiento de bicicletas y la ampliación del aparcamiento con una capacidad de 350 vehículos, así como nuevos viales con aceras y edificios técnicos.

Una población de más de 100.000 personas se beneficia de esta infraestructura que incluye una serie de actuaciones con un alto valor sostenible y que impactan positivamente en las conexiones con Oslo, en la accesibilidad de los usuarios y en la protección del entorno.

Trayectoria centenaria en hospitales

En la categoría de sanidad, OHLA recogerá un Award of Merit por las actuaciones realizadas en el Hopital de Curicó el próximo mes de diciembre. El edificio, que consta de 109.152 m2 distribuidos en nueve plantas, dos de ellas bajo rasante, es la obra de salud más grande y moderna de la Región del Maule y está protegida por aisladores sísmicos que lo protegen en caso de seísmos. Esta infraestructura también ha obtenido la Certificación Edificio Sustentable (CES) gracias a su alto grado de autonomía energética y a sus criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental.

Por su parte, Américo Vespucio Oriente, considerada una de las infraestructuras más relevantes de Chile, también ha recibido un Award of Merit en la categoría de obras viarias.

El pasado año, cuatro infraestructuras de OHLA ya fueron reconocidas en los Best Projects 2022 de «ENR»: la residencia para veteranos Ardie R. Copas State Veterans Nursing Home (Florida), el puente peatonal de RiverEdge Park Best (Aurora, Illinois), la construcción de la rampa del puente Robert F. Kennedy (RFK) sobre el río Harlem (Nueva York) y el National Forensic Mental Hospital en Irlanda.