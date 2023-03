Guerra de precios en el "súper": Eroski lanza una cesta de la compra con 1.000 productos básicos a uno o dos euros para combatir la inflación

En plena ofensiva del ala del Gobierno de Podemos contra los supermercados, Eroski ha anunciado hoy lunes que va a invertir 100 millones de euros en dos años para reducir el precio de 1.000 de sus referencias y combatir así la inflación. La compañía de distribución vasca ha anunciado el lanzamiento a partir del jueves de esta semana y hasta final de año de lo que ha denominado "La cesta que enamora", una iniciativa que mete presión al resto de actores del sector y con la que va a mejorar el precio de un millar de productos top, que representan el 25% del total de sus referencias.

Según ha explicado la directora comercial de Eroski, Beatriz Santos, el 52% de los productos incluidos en la cesta serán de consumo diario y semanal, "de los que están en la base de la pirámide, como lácteos, legumbres, arroz, pescado". Otro 20% serán productos de categorías de cuidado del hogar y el resto, de categorías de consumo ocasional.

Santos ha detallado, además, que el 35% de la cesta será de marca propia y el resto de otras marcas. En cuanto a los precios, la responsable comercial de Eroski ha explicado que más de 600 productos tendrán un precio de 2 euros o menos y otros 200 de 1 euro o menos. Se trata, ha dicho, de "una cesta saludable y que se adapta a todos los bolsillos". La directiva, que no ha dado datos concretos respecto a cuánto ajustarán los precios de cada producto, ha explicado que hay "ajustes relevantes" en la mayoría de ellos.

La puesta en marcha de la campaña supondrá un importante esfuerzo económico para Eroski. Según ha detallado Santos, la compañía invertirá 12 millones de euros contra sus márgenes para ponerla en marcha que se sumarán a otros 44 que ya invirtió en 2022 para activar otras iniciativas de contención de precios, con lo que la cadena de supermercados destinará entre 2022 y 2023 unos 100 millones de euros para recortar los precios. Santos no ha descartado, si los consumidores lo reclaman y tienen margen, lanzar más campañas de ayuda.

Ataques injustos

Y es que como ha detallado Santos, aunque los costes de la cadena no han parado de subir, Eroski ha realizado importantes esfuerzos para no trasladar todo el incremento a los precios. La directiva de la compañía ha detallado que el año pasado, estos costes subieron un 15% pero que sus precios sólo lo hicieron un 12%. Un avance que, según ha advertido, no se ha detenido este año. En enero, los costes para Eroski se han incrementado un 21,5%, pero los precios sólo lo han hecho un 14,9% gracias, según la cadena, al esfuerzo de han hecho contra sus márgenes.

Santos ha asegurado, en clara alusión a lo que se traslada desde algunos sectores del Gobierno, que el sector de la distribución está "muy tensionado" por los costes y los precios y ha insistido en que, con campañas como esta, demuestra que está realizando un importante esfuerzo para apoyar a los consumidores a pesar del poco espacio que tienen para hacerlo. Santos ha desvelado que el margen de Eroski ronda apenas el 2% y ha insistido en que su estrategia no es fruto de esas críticas gubernamentales hacia el sector sino de la política de la empresa de enfocarse a satisfacer lo que le reclaman los clientes.