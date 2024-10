Guindos (BCE) advierte: el consumo no se está recuperando a pesar de la evolución positiva de la inflación

Los riesgos a la baja para el crecimiento de la economía de la eurozona"se están materializando" en contraste con una evolución positiva de la inflación, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que insiste en que la entidad mantiene abiertas todas las opciones de cara a las próximas reuniones, tanto sobre el número de recortes "como de su magnitud".

"No tenemos buenas noticias en cuanto al crecimiento, pero sí en cuanto a la inflación", ha reconocido el exministro español de Economía en una entrevista con la agencia italiana ANSA, donde advierte que los riesgos a la baja que se habían identificado "se están materializando", principalmente porque el consumo no se está recuperando como se esperaba. En este sentido, si bien la renta real disponible de los hogares ha aumentado porque los salarios se están recuperando de la inflación, no están aumentando su gasto, lo que podría deberse a factores estructurales por la falta de confianza debido a la inflación pasada, la pandemia o los riesgos geopolíticos.

"Está claro que la recuperación del consumo no se está produciendo al ritmo que habíamos proyectado anteriormente", ha resumido para señalar que, en cuanto a la inflación, "está sucediendo lo contrario", lo que hace confiar a la entidad en poder alcanzar su objetivo del 2% a medio plazo en el transcurso de 2025.

Con respecto a los tipos de interés

En cuanto a la posibilidad de acordar nuevas bajadas de los tipos de interésen futuras reuniones del Consejo de Gobierno, Guindos recuerda que la institución ha expresado claramente su deseo de "mantener abiertas todas las opciones en las próximas reuniones, tanto en términos de número de recortes como de su magnitud".

Sobre este asunto, el vicepresidente del BCE ha recordado que los factores geopolíticos juegan un papel muy importante en el análisis de la institución en referencia al potencial impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios de la energía y de las próximas elecciones en el comercio internacional, así como la marcha del crecimiento global y la inflación. "Esta es una de las razones por las que tenemos que ser muy prudentes con nuestras decisiones", ha afirmado, reiterando que "cuando estás en una habitación oscura llena de incertidumbre (...) tienes que actuar con mucho cuidado".

Asimismo, Guindos ha señalado que otro elemento importante es la política fiscal, ya que los gobiernos están presentando ahora sus planes presupuestarios a medio plazo a la Comisión Europea, lo que dará más claridad sobre las perspectivas fiscales, que es un elemento que el BCE tiene en cuenta en sus análisis y toma de decisiones. Por lo tanto, los riesgos geopolíticos, la posibilidad de distorsiones en el comercio internacional y lo que sucederá con la política fiscal "influirán en nuestras decisiones en el futuro cercano", ha apostillado.