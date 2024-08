¿Hacienda no le ha devuelto el dinero de la declaración de la Renta? Este es el motivo

La campaña de la Renta es una fecha señalada en rojo en el calendario de millones de contribuyentes en nuestro país. Y es que, durante casi tres meses estos deberán confeccionar y presentar sus declaraciones del IRPF y Patrimonio para rendir cuentas con la Agencia Tributaria. Los menos afortunados obtendrán un resultado positivo, teniendo que pagar a la Administración Pública, sin embargo, a muchos otros les saldrá a devolver.

La Agencia Tributaria ya ha devuelto 9.042 millones de euros, un 8,9% más, a 12,8 millones de contribuyentes al término de la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Según ha informado Hacienda a través de un comunicado, ya se han abonado el 78,9% de las devoluciones solicitadas en número y el 66,6% en importe.

La evolución de las devoluciones pagadas es debida al incremento registrado en las propias solicitudes de los contribuyentes. Estas han aumentado un 6,4% en número respecto a la de la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2022, y un 8,9% más en importe.

En total, a cierre de campaña, se han presentado 24.013.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, y de ellas un 67% (16.229.000) son con resultado a devolver.

¿A qué se debe este retraso?

Por norma general, la Agencia Tributaria no suele tardar más de un mes en hacer el ingreso correspondiente, tal y como explican desde TaxDown. No obstante, la devolución de la declaración de la Renta todavía no ha llegado a muchos contribuyentes, pero, ¿a qué se debe?

El número de solicitudes se ha incrementado este año, lo que puede hacer que se retrase la devolución. Además, la demora también puede agravarse por otros motivos como las comprobaciones adicionales que deberá hacer Hacienda si existen datos inusuales o desajustes, o por el método de presentación elegido por el contribuyente, ya que si no se presenta a través de la web, el proceso podría alargarse.

Sin embargo, si se ha presentado en plazo y forma, este organismo público tendrá hasta seis meses para efectuar la devolución desde el último día de la campaña de la Renta, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024. En el caso de que no se haya devuelto el importe en este periodo de tiempo, se podrá reclamar la devolución y con intereses de demora, que, para el año 2024, son del 4,0625%.

¿Cómo se puede saber el estado de la devolución?

Para saber aproximadamente cuando devolverá Hacienda el dinero que le debe a los contribuyentes el primer paso será identificarse –mediante certificado o DNI electrónico, Cl@ve PIN o referencia del borrador de la Renta del año previo– y después acceder al apartado "Consulta del estado de tramitación de una devolución de Renta" y hacer clic sobre la opción "Servicios de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)".

Una vez dentro, aparecerá la fase exacta en la que se encuentra la solicitud, que será uno de los siguientes: