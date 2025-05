¿Has obtenido miles de euros por apuestas online sin jugar? Esta es la estafa fiscal que afecta a miles de españoles

La campaña de la Renta lleva ya más de un mes en pleno funcionamiento y, a fecha 6 de mayo, ya habían presentado su declaración 7.602.000 contribuyentes, tal y como aseguró la Agencia Tributaria. No obstante, rendir cuentas con Hacienda es un trámite por el que todavía tienen que pasar muchos españoles este año.

Comprobar el borrador es lo primero que se debe hacer para asegurarnos de que todo está bien. No obstante, puede ocurrir que, al realizar este paso, el contribuyente descubra que ha obtenido miles de euros por apuestas online cuando no ha jugado ni un solo euro. Esta es la situación que han vivido casi 8.000 españoles en el último año, según cifras del Ministerio de Consumo. Este dinero, sin embargo, no es un regalo, sino que se trata de una estafa fiscal.

Los delincuentes obtienen los datos personales de sus víctimas -a través de filtraciones masivas, ciberataques, etc.- y con esta información abren cuentas fraudulentas en plataformas de apuestas deportivas. "Los malhechores generan movimientos ficticios que simulan grandes ganancias para encubrir dinero ilícito o evadir impuestos, transfiriendo así la carga fiscal a personas inocentes", explica Marta Rayaces, especialista fiscal de TaxDown. Y señala que, de esta forma, las víctimas se enfrentan a "situaciones fiscales complejas", lo que puede "derivar en reclamaciones de impuestos por parte de Hacienda que pueden ascender a varios cientos o incluso miles de euros".

¿Cómo actuar ante la usurpación de identidad en apuestas online?

Rayaces recomienda que las personas que se hayan visto afectadas por esta estafa lleven a cabo los siguientes pasos:

Presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional o Guardia Civil aportando todos los documentos que se tengan disponibles (avisos de Hacienda, comunicación sospechosa, etc.).

aportando todos los documentos que se tengan disponibles (avisos de Hacienda, comunicación sospechosa, etc.). Solicitar a la plataforma de apuestas un certificado de actividad y exigir el cierre de la cuenta fraudulenta. Si no se recibe respuesta por parte de esta, se podrá obtener un informe detallado de las transacciones a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

y exigir el cierre de la cuenta fraudulenta. Si no se recibe respuesta por parte de esta, se podrá obtener un informe detallado de las transacciones a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Entregar la documentación que acredite la usurpación ante la Agencia Tributaria y solicitar la eliminación de dichos ingresos del expediente fiscal.

"Es fundamental aclarar que estas ganancias 'fantasma’ no deben declararse en la Renta, siempre y cuando se haya realizado correctamente la denuncia y la justificación documental pertinente ante las autoridades y Hacienda", explica la experta fiscal.

Desde TaxDown también recomiendan revisar de manera detallada el borrador de la Renta antes de confirmarlo, ya que confiar automáticamente en los datos proporcionados por Hacienda puede dar lugar a problemas.

"La usurpación de identidad en las apuestas deportivas y juegos online está aumentando significativamente. Es crucial que las víctimas actúen con rapidez y precisión ante cualquier sospecha, y suele ser aconsejable utilizar los servicios de una asesoría especializada como TaxDown para gestionar adecuadamente la situación", concluye Rayaces.