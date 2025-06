Iberdrola nombra a Pedro Azagra como su nuevo consejero delegado

El Consejo de Iberdrola ha aprobado el nombramiento de Pedro Azagra Blázquez, actual CEO de Avangrid, la filial en EE UU de la energética española, como nuevo consejero delegado del grupo en sustitución de Armando Martínez, según el comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Azagra Blázquez ha sido nombrado también consejero de la compañía, con la calificación de ejecutivo, por el procedimiento de cooptación y por el plazo que resta hasta que se reúna la junta general de accionistas, para cubrir la vacante de Martínez. Asimismo, se le nombra vocal de la Comisión Ejecutiva Delegada de la Sociedad.

La compañía también ha informado a la CNMV de otro cambio en el Consejo: “Designar, a propuesta de la comisión de nombramientos, a doña Nicola Mary Brewer nueva presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la sociedad, en sustitución de doña Sara de la Rica Goiricelaya, quien continuará siendo vocal de la citada comisión”.

Pedro Azagra, nacido en Madrid en 1968, lleva 25 años en Iberdrola, primero como director general de Desarrollo y responsable de la expansión internacional de la compañía y desde hace tres años como CEO de Avangrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos. También sirvió como miembro del Consejo de Administración de Energy East, Rochester Gas and Electric, New York State Electric and Gas Corporation, Iberdrola Portugal y Rokas.

En cuanto a su formación, Pedro Azagra es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid donde también ha sido profesor de Finanzas Corporativas y Fusiones y Adquisiciones. MBA por la Universidad de Chicago (Estados Unidos), desarrolló su carrera profesional en la división de banca de inversión de Morgan Stanley llevando a cabo fusiones, gestión de consultoría, colocaciones de capital y colocaciones de deuda hasta su incorporación al Grupo Iberdrola.