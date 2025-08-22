Hasta 1100 € por hacer prácticas: así es cómo puedes conseguir la beca Fundación SEPI

La Fundación SEPI ha abierto su convocatoria Iniciación en la Empresa 2025, una oportunidad formativa dirigida a jóvenes recién graduados o estudiantes universitarios con hasta 30 créditos pendientes y titulados de FP superior. El programa ofrece prácticas profesionales remuneradas con cuantías significativas, cobertura en Seguridad Social y seguro de accidentes, consolidando su prestigio entre las ofertas más atractivas de formación en España.

La información sobre esta beca fue destacada recientemente en un TikTok de raulgb_02, que explicó los requisitos, la cuantía y los pasos para solicitarla, sirviendo de guía para los jóvenes interesados en aprovechar esta oportunidad.

Requisitos de la convocatoria SEPI Iniciación 2025

Estos son los requisitos que puedes compatir para la convocatoria:

Título requerido: Se puede acceder si ya se ha obtenido un título universitario oficial o de FP de grado superior, o si el solicitante es estudiante universitario con un máximo de 30 créditos ECTS pendientes antes de la incorporación.

Fecha de finalización de estudios: Los estudios deben haberse concluido desde el 1 de enero de 2023.

Edad mínima: Haber nacido a partir del 1 de junio de 1995.

Sin experiencia profesional: No se debe tener experiencia laboral relacionada con la titulación.

No se debe tener experiencia laboral relacionada con la titulación. Residencia y disponibilidad: Es necesario fijar residencia en el lugar de las prácticas y no haber sido beneficiario ni haber renunciado previamente a otra beca de la Fundación SEPI.

Dotación y condiciones

Asignación económica mensual:

1 100 €/mes para titulados universitarios o estudiantes con hasta 30 créditos ECTS pendientes.

1 000 €/mes para técnicos superiores de FP.

En casos especiales, la cuantía puede ser superior, especialmente si las prácticas se realizan en el extranjero, con complementos determinados por la institución colaboradora.

Retenciones y pagos: los importes se abonan dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al correspondiente período, con las retenciones y cotizaciones aplicables según la normativa vigente.

Cobertura y protección: seguro de accidentes, y seguro de viaje si se realiza en el extranjero.

Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, con la excepción de la cobertura por desempleo.

Periodo de solicitud y documentación

Aunque no se ha comunicado la fecha límite exacta, en convocatorias previas el cierre fue en marzo o septiembre, por lo que es recomendable consultar con frecuencia la información oficial.

Fecha de apertura: La convocatoria estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2025 a las 15:00 h.

La convocatoria estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2025 a las 15:00 h. Presentación de solicitudes: Solo será posible a través del formulario habilitado en la web de la Fundación SEPI.

Proceso selectivo y duración

Duración de la beca: El periodo inicial es de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis, hasta un máximo de doce meses si lo solicita la entidad colaboradora.

El periodo inicial es de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis, hasta un máximo de doce meses si lo solicita la entidad colaboradora. Selección: Incluye fases de exclusión, preselección por perfil (nota media, titulación, edad, idiomas…) y, finalmente, entrevista con el Jurado. Se requerirá documentación verificable.

Incluye fases de exclusión, preselección por perfil (nota media, titulación, edad, idiomas…) y, finalmente, entrevista con el Jurado. Se requerirá documentación verificable. Estado de la solicitud: Una vez completada la inscripción, el solicitante podrá consultar su estado en la plataforma de la Fundación SEPI.

Formación y ayudas

Las Becas Fundación SEPI – Iniciación en la Empresa 2025 representan una oportunidad sólida y generosa para quienes buscan dar el salto al mercado profesional desde su ámbito de formación. Con ayudas que alcanzan los 1 100 € mensuales, cobertura social, duración flexible y un proceso de selección transparente, esta convocatoria se perfila como una de las más competentes del año.

Si estás titulado/a universitario/a o cursas los últimos 30 créditos, y cumples con los requisitos de edad, estudios y residencia, prepara tu documentación y mantente alerta.