Los ingresos de la Seguridad Social se disparan a costa del aumento de los tipos de cotización y el MEI

La Seguridad Social ha logrado acumular en los ocho primeros meses del año un superávit de 1.619 millones hasta agosto tras ingresar un 7,9% más por las cuotas sociales, cantidad que equivaldría al 0,1% del PIB. Esto ha propiciado que el sistema haya ingresado por sí mismo 145.585 millones de euros, un 6,6% más, frente a unos gastos por valor de 143.966 millones (+7,6% interanual). Este saldo positivo se ha producido principalmente gracias a la recaudación de 109.740 millones de euros por cotizaciones, un 8% más que en los ocho primeros meses de 2023 y un 33,4% más en comparación con 2019.

Sin embargo este superávit supone un 43% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 2.869 millones, reflejo del mayor gasto producido por el sistema de pensiones, que roza ya los 13.000 millones de euros al mes. Por ello, han sido necesarias transferencias de los fondos de Estado para compensar este desequilibrio, que suman 34.433 millones, con un aumento interanual del 5,2%, después de que las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 135.330 millones, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2023. La mayor partida, 124.236 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8%.

Según reconoce el Ministerio de Elma Saiz, la partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que aumentó un 4,2%, hasta los 30.989 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la mayor percepción de fondos "para garantizar el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social".

Son datos publicados este lunes por el Ministerio de Seguridad Social, que constata que la subida de los ingresos por cotizaciones se vio impulsada por las cuotas de los ocupados, que se incrementaron un 7,8% interanual, hasta los 103.604 millones de euros, mientras que las efectuadas por los desempleados aumentaron un 8,5%, hasta los 6.137 millones de euros. Esto ha propiciado un saldo positivo para los Fondos de Seguridad Social de 4.033 millones que incluyen, además del sistema, los datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y del Servicio de Empleo Público Español (SEPE). En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó hasta agosto los 144.059 millones de euros, un 7,6% más, mientras los pagos subieron un 7,7%, hasta alcanzar los 143.694 millones de euros.

Según explicita el Ministerio en una nota, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 135.330 millones de euros hasta agosto, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra representa el 94% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento anual del 8% y un importe de 124.236 millones. El gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos para la reducción de la brecha de género aumentó un 7,3%, hasta los 110.461 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+1,4%), la subida de la pensión media en un 5,1% y la revalorización general de las pensiones contributivas en un 3,8% para este año.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 2.859 millones de euros, un 7,6% más.

A las pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, se destinaron hasta agosto 11.094 millones de euros, un 9,8% más que en igual periodo de 2023, debido a la revalorización del 6,9% aplicada este año al nivel no contributivo. De esta cantidad, 7.148 millones de euros se dedicaron a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,6%), mientras que a subsidios y otras prestaciones no contributivas correspondieron 3.946 millones de euros, un 14,2% más. De ellos, 3.669 millones correspondieron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 12,3% más que en los ocho primeros meses de 2023. El gasto en subsidios de incapacidad temporal (IT) se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses, hasta los 10.422 millones de euros.