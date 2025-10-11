Un inversor americano advierte sobre el riesgo del "aumento descontrolado" de la deuda en EE UU: "Es una bomba"

El legendario inversor Ray Dalio ha lanzado una severa advertencia sobre la trayectoria económica y social de Estados Unidos, afirmando que su enorme deuda pública representa un riesgo sistémico. Durante una entrevista con Bloomberg Television, comparó el actual entorno con el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, señalando que la deuda "está creciendo demasiado rápido". Dalio, de 76 años, utilizó una metáfora médica para ilustrar el peligro, afirmando que un endeudamiento excesivo actúa "como la placa en las arterias", estrangulando progresivamente el gasto y la economía.

Según las proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), la deuda pública estadounidense, que en 2024 ya equivalía al 99% del producto interior bruto (PIB), está en camino de alcanzar un máximo histórico del 116% en 2034.

Frente a esta proyección, Dalio no duda en calificar la política fiscal de Washington como "fuera de control" y responsabiliza por igual a los políticos de ambos partidos. Para desactivar lo que denomina la "bomba del déficit y la deuda", el inversor reclama con urgencia la aplicación de una estrategia combinada que incluya subidas de impuestos y recortes de gasto.

Deuda, desigualdad y conflicto interno

Más allá de los números, Dalio mostró una profunda preocupación por las consecuencias sociales y políticas del descontrol fiscal. El inversor argumentó que la combinación de tensiones geopolíticas, una desigualdad social creciente y una polarización política extrema está creando un escenario global plagado de motivos de preocupación. Al ser interrogado específicamente sobre la posibilidad de un conflicto bélico a gran escala, Dalio descartó una guerra mundial tradicional pero no un enfrentamiento interno.

En este sentido, el fundador de Bridgewater Associates alertó sobre la posibilidad de que estalle "una guerra civil de algún tipo" dentro de los propios Estados Unidos, así como en otras regiones donde existan "diferencias irreconciliables" entre grupos sociales y políticos. Dalio insistió en que estos conflictos se convertirán en pruebas de fuerza y que, si no se abordan a tiempo, los riesgos para la estabilidad nacional se incrementarán sustancialmente.