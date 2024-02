IQube: la nueva incubadora de empresas emergentes de IA

En medio de esta ola de aplicación de la IA en todos los negocios se cuelan nuevos proyectos como IQube, la primera compañía española especializada en la creación y desarrollo de proyectos que ofrecen servicios avanzados y aplicación de inteligencia artificial en el mundo empresarial y que inició sus operaciones el pasado septiembre.

La startup, liderada por José Manuel Mateu de Ros, exdirectivo de Banco Santander, Telefónica, Arthur Andersen y cofundador de PagoNxt (la exitosa plataforma de pagos de Banco Santander), lanzará durante este año sus dos primeras plataformas: Neosmart, centrada en la divulgación de contenidos, formación y consultoría para la implementación de procesos de IA en empresas, y Zertia, especializada en la gestión de riesgos, auditoría y certificación de modelos de Inteligencia Artificial. Se espera que la auditoría de proyectos de IA mueva entre 2.000 y 3.000 millones de euros en Occidente en los próximos cinco años. «Las Big Four se llevarán una parte importante pero también hay una oportunidad para empresas independientes como la nuestra sin conflicto de intereses entre la parte de consultoría y la auditoría», apunta Mateu de Ros.

IQube tiene su sede comercial en Estados Unidos y su centro operativo en España. Arrancó con una ronda de financiación de dos millones de euros en la que participaron su fundador y varios «business angels» y ahora están en una segunda ronda de entre 5 y 7 millones de euros. «IQube decidió mover su cabecera legal a Estados Unidos precisamente por el acceso a inversores. Es un mercado donde el venture capital está más desarrollado. También hemos querido instalar nuestra sede comercial en Nueva York porque ahí están las grandes consultoras. Somos una empresa española pero con ambición americana», explica su fundador.

IQube está en estos momentos colaborando con cuatro universidades, ubicadas en España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, para desarrollar una metodología propia que audite los desarrollos de IA teniendo en cuenta cuatro aspectos: la robustez del modelo, la ética, la transparencia y la explicabilidad. «Somos una empresa con un fuerte carácter internacional, con una forma de trabajar y un trasfondo muy internacional para poder desarrollar la tecnología, por eso colaboramos con universidades extranjeras», explica Mateu de Ros.

Adelanta que el próximo 18 de marzo lanzarán su primer proyecto formativo para bufetes legales, al que seguirán un segundo producto centrado en Recursos Humanos y un tercero para los Call Center. «Hemos identificado 15 áreas que van a experimentar una gran transformación en la IA y vamos a lanzar un producto para cada una de ellas», explica Mateu de Ros.

IQube cuenta con una plantilla de 15 personas que espera ampliar a 60 en 2024. Acaba de nombrar a Manuel Zaera como nuevo COO & Head of Human Capital de la compañía entre cuyas funciones destaca liderar las operaciones de la empresa, así como de sus plataformas, al mismo tiempo que estará a cargo del área de Recursos Humanos, fomentando una cultura corporativa que potencie la innovación, la captación del talento y el desarrollo de profesionales y equipos líderes en el sector. También se ha incorporado a IQube Javier Canas como Chief Product Officer para Neosmart.

La joven startup española espera unos ingresos de 2,2 millones de euros en 2024. En 2026 estarán en ebitda positivo y con unos ingresos de 55 millones de euros. Su fundador explica también que desarrollarán su actividad comercial en Europa y EE UU en 2024, en Reino Unido en 2025 y en México y Brasil en 2026. «Después de 26 años de vida corporativa muy intensa y con la irrupción de la IA quería convertirme en protagonista de esta nueva ola y no en un mero espectador. La pandemia me llevó a plantearme hacer un restyling, lo he hecho y lo he ejecutado», señala con optimismo Mateu de Ros.