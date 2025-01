Jorge Ybarra (Carrefour): "A nosotros no nos vale solo la marca propia para un producto"

Jorge Ybarra Loring, director comercial de Carrefour en España, está satisfecho con el 2024 recién finalizado. «Hemos tenido un año de menos a más, con una recta final que nos está yendo bien en cuota y ventas. Estamos contentos», asegura Ybarra cuando le entrevista LA RAZÓN a finales de ejercicio. «Creo que vamos a cerrar un poco mejor que el año pasado, tanto en volumen como facturación», añade.

El directivo de Carrefour afirma que la clave del buen desempeño de la compañía ha sido que su estrategia de combinar bajadas de precios y promociones les ha funcionado bien. Y, de hecho, quieren seguir por este camino en 2025. «Lo que vamos es a acelerar en promociones. Vamos a seguir haciendo más. Y vamos a mantener el diferencial de precios que tenemos, que es bueno. El mix de precio y promoción se va a mantener», anuncia Ybarra.

En el apartado de las promociones, Ybarra destaca que sus clientes valoran mucho las que hacen de marcas nacionales porque, según asegura, no pueden encontrarlas en otras cadenas. «Las marcas nacionales tienen un precio en el mercado y de los pocos sitios donde se pueden comprar con una promoción agresiva es en Carrefour», al que Ybarra considera su gran aliado por su modelo de negocio. «Nosotros somos un 75% hipermercado. Y este formato es el aliado de las marcas nacionales porque la expresión más grande del surtido de cada marca la tiene un hipermercado. Un super no lo tiene. A mí no me vale sólo la marca propia de un producto porque un hiper tiene de media 9.000 metros cuadrados», desgrana.

Eso no quita, como admite Ybarra, para que sus tiendas tengan también que tener una buena marca de distribución, aunque en su peso represente el 28% del total de sus referencias. «Estamos obligados a tener una magnífica marca propia porque el mercado es muy exigente, incluso de más nivel que en otros países. Y lo que pretendemos es cumplir sus expectativas. Que si está acostumbrado a comprar una calidad de marca propia, cuando entre en Carrefour tenga al menos esa calidad. Somos muy exigentes con los ingredientes de nuestra marca y hemos conseguido limpiar cada vez más de aditivos», detalla al respecto de cómo están trabajando para fortalecer esa calidad.

Lo que tampoco puede faltar en las tiendas de Carrefour son productos de la huerta española porque, como asegura Ybarra, lo demanda la clientela. «Cuando hacemos reuniones con clientes, el producto local es prioritario, y cada vez más». A ello se suma que «somos sensibles en los sitios donde estamos». El director comercial de Carrefour asegura que trabajan para que el producto español sea competitivo frente al que viene que otros países y para ofrecerlo incluso cuando parece imposible porque así se lo demandan. Como ejemplo, expone el del limón que, según dice, no se produce en España dos meses. «Pero hace un año y medio lanzamos un proyecto para ofrecer limones españoles todo el año. Y todos los limones vendidos este año aquí han sido producidos en España. Eso nos lleva a planes de colaboración con agricultores innovadores», detalla para subrayar la gran conexión de la cadena con sus proveedores.

La innovación no sólo agraria sino a nivel general está según Ybarra en el ADN de Carrefour. «Creemos que es bueno para nuestro negocio y tratamos de fomentarla, algo que no hacen otros distribuidores», según afirma. «Nosotros damos siempre una oportunidad a la innovación». Y prueba de ello, dice, es que siete de cada diez innovaciones que se dan de alta en España se dan en Carrefour, como recogen datos de la consultora Kantar.

Al hablar con el responsable comercial de una gran cadena de supermercados es inevitable tratar el tema de uno de los productos estrella en España, el aceite de oliva. Ybarra cree que, tras su astronómica subida de precio, se está empezando a notar una bajada. «Se está viendo cierta bajada y seguirá bajando. Nosotros aprovechamos el Black Friday para hacer gran bajada de precio en aceite de oliva que nos ha ido muy bien».

La campaña del Black Friday, que da el pistoletazo de forma oficiosa a la campaña de Navidad, le funcionó muy bien a Carrefour el año recién finalizado, según Ybarra. "Nos ha ido muy bien en no alimentación, especialmente en electro", comenta. Son mercados, añade, que estaban creciendo mucho, como por ejemplo el de las televisiones, que se ha visto beneficiado por un cambio tecnológico que ha obligado a una renovación masiva de su parque. Pero incluso pasado ese boom provocado por esta necesidad, sus ventas, y las de los de los electrodomésticos en general, "se está comportando mejor de lo esperado. Estamos creciendo. Vemos un consumo estable y creciendo ligeramente", remata Ybarra.