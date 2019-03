La ampliación «urgente» de la baja por paternidad se aplaza hasta abril

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar antes de las elecciones del próximo 28 de abril la ampliación de los permisos de paternidad, requisito indispensable de los decretos-ley, ha quedado de nuevo en entredicho después de que el Ejecutivo de Sánchez haya retrasado por segunda ocasión su entrada en vigor. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, anunció la hace justo una semana que la ampliación de las bajas por paternidad a ocho semanas desde su aplicación en 2019 entraría en vigor el pasado martes, pero un defecto de forma en el texto, del que no trascendió su alcance, hizo que se retrasara para su entrada en vigor este viernes. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido dejar en la estacada a todos los padres que tengan un hijo en marzo, ya que la ampliación de los permisos de paternidad no entrará en vigor hasta el 1 de abril.

Este retraso afectará a unos 15.000 padres, que de acuerdo a los datos del pasado año fueron los que tomaron permisos de paternidad hasta el 1 de abril, con la justificación de que las empresas necesitan más tiempo para hacer frente a los cambios que se producirán como consecuencia de estas medidas, que contemplan seguir ampliando el permiso hasta 12 semanas en 2020 y la equiparación con el permiso de maternidad en 2021, con lo que los padres podrán disfrutar de 16 semanas de permiso.

En este sentido, Calvo justificó en una entrevista a RNE que la ampliación de la baja por paternidad sea progresiva durante los próximos tres años para favorecer su implantación. «Es un decreto justo y equilibrado para la estructura empresarial de nuestro país de forma que les dé tiempo a la adaptación necesaria para llegar a las 16 semanas, que es lo que se esta debatiendo en Europa», ha explicado Calvo.

La vicepresidenta confió en que el Real Decreto sea convalidado en la diputación permanente del Congreso, para lo que existe un plazo de 30 días, y espera que la medida obtenga el respaldo de PP y Ciudadanos.

Una esperanza vana porque tanto el PP como Ciudadanos han dejado claro que no apoyarán el decreto ley que amplía el permiso de paternidad cuando se someta a votación en la Diputación Permanente del Congreso no porque se opongan al contenido del mismo. «Nosotros estamos en contra de los decretazos y no vamos a aprobar ni apoyar eso porque queremos hacerlo desde el Gobierno», remarcó ayer Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en una entrevista en Antena 3.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. El número de prestaciones por paternidad en 2018 ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones (+12,2%).