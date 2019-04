El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, respondió ayer, de alguna manera, a las acusaciones -repetidas por algunos partidos políticos como Unidas Podemos- de que el sector bancario no paga impuestos. La patronal bancaria celebró ayer su Asamblea anual -prevista desde hace semana- y, al finalizar, en rueda de prensa, en respuesta a preguntas de los periodistas, afirmó que “ya pagamos muchos impuestos, como cualquier otro contribuyente, y estamos contentos de hacerlo”. Según los cálculos de la Asociación, la banca es el segundo sector que más impuestos paga en España, alrededor de un 24% sobre la base imponible. Roldán, ”tres días antes de las elecciones” procuró evitar cualquier referencia política, pero no tuvo más remedio que responder a las preguntas sobre la petición del partido de Pablo Iglesias de que la entidades financieras devuelvan el dinero del rescate recibido en 2012. Roldán es consciente que ese mensaje, aunque es falso, ha calado en la sociedad y, como tantas otras veces, intentó explicarlo: ”Los bancos de la AEB -las Cajas nunca han estado en la esta patronal- no recibieron ni un euro de esas ayudas, sino que aportaron 20.000 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al saneamiento de las entidades que tuvieron problemas”, fueron sus palabras. ”Estos son datos verificables y no juicios de valor”, recalcó.

El presidente de la patronal bancaria, como representante del sector, también reclama al próximo Gobierno ”certidumbre y estabilidad” y que trabaje con la mirada puesta ”en las necesidades de la economía española”, tanto las actuales como las de los próximos años. Roldán insiste en que es imprescindible que España mantenga la confianza de los inversores extranjeros, porque si ”esa confianza es muy difícil que la economía española” mantenga el comportamiento favorable de los últimos años.

Roldán, por otra parte, cree que diseñar el ”mapa ideal” de la banca es muy complicado, ya que en España conviven entidades pequeñas, que atienden muy bien a su clientela, junto a otras más grandes. Defiende que existe margen para más fusiones bancarias en Europa, pero quizá no tanto en España, en donde se ha pasado de 45 entidades a 13, aunque gsiempre hay margen para la racionalizaciónh.

El presidente de la AEB es crítico con las exigencias normativas de más capital para la banca en Europa frente a las entidades estadounidenses, lo que hace que los bancos europeos sean menos rentables. En su opinión, la solución nunca puede ser pedir más capital ”sin saber muy bien para qu達. La AEB no prevé, por lo menos hasta junio de 2020, subidas de tipos de interés, lo que obliga a la banca ”a remar a contracorriente, pero es lo hay”.