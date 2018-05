La regulación de las criptomonedas a debate en Georgia

Más cerca de llegar a un acuerdo acerca de este tipo de monedas

Aun cuando existen aparentes hostilidades por parte del Banco en relación a las criptomonedas, la iniciativa de entablar negociaciones públicas da muestra de una posible flexibilización de su postura.

La adopción de las criptomonedas a nivel nacional podría resultar de lo más rentable, si bien entraña ciertos riesgos, según el experto financiero Leonardo González Dellán , que ha señalado que: “Muchos estados en la frontera de Europa toman en serio las monedas virtuales como un mecanismo financiero para atraer dinero extranjero al país. Bielorrusia y Malta han tomado medidas para oficializar las monedas virtuales también. Oficializar el uso de las criptomonedas rentabilizará una gran parte de la economía georgiana. No obstante, Europa debe ser cauteloso con respecto a fomentar estas actividades en sus fronteras porque las monedas virtuales no eliminan la corrupción por sí solas, sino que podrían ocultarla”.

El foro georgiano es especialmente insólito, en la medida en que el país mostró su oposición expresa a las criptomonedas, hará no más de seis meses. Allá por diciembre del año pasado, Georgia mostraba su desconfianza hacia la ola de criptomonedas, manifestando públicamente que estas no constituían un medio de pago legal, y que nadie regulaba su uso en el país. Pues bien, la nota que se publicó en el sitio del Banco Nacional después de esta reunión reiteraba este mismo estado legal, si bien la retórica no venía a coincidir con el fin que se persiguió al organizar esta reunión.

Explica González Dellán que: “esta reunión podría representar una iniciativa ambiciosa del país del Cáucaso de formalizar una economía en la que muchos de sus ciudadanos participan”. A pesar de que ningún aspecto de la economía cripto se encuentra formalizado, se calcula que Georgia es el segundo país más activo en criptomonedas en lo relativo a instalaciones, ocupando China el primer lugar.

Del mismo modo, servicios como Bitfury han venido a establecer una base firme en la nación. En el año 2016, Bitfury y el gobierno georgiano llevaron a cabo un proyecto cuyo objetivo era establecer un registro de la propiedad privada con tecnología cripto. Dicho registro no había sido actualizado desde que cayó la época soviética.

La criptomoneda tiene ya un cierto calado en el país

Los datos apuntan a que uno de cada cuatro ciudadanos ha utilizado alguna vez una criptomoneda, y que la minería de esta consume hasta el 10% de la electricidad del país. Teniendo en cuenta tan alto consumo, y un uso tan frecuente, Andrew Thornhill afirma que dentro de poco tiempo, Georgia regulará las monedas virtuales.

Thornhill es el fundador de Spotcoin, mercado de cambios de criptomonedas en Tiflis. En su opinión, la cantidad de criptomonedas que circula en la economía, no hace más que demostrar que tan solo es cuestión de tiempo que dé inicio la regulación.

De Georgia cabe destacar que se trata un país especialmente implicado en la dinámica internacional de criptomonedas. Esta reunión entre autoridades alemanas y el Banco Nacional de Georgia es la primera medida para llegar a un acuerdo acerca de las criptomonedas. Leonardo González Dellán, experto financiero, opina que la regulación también llegará pronto, dado que el país participa íntimamente en el mercado de criptomonedas y no gana ningún dinero a nivel gubernamental.

A este respecto, ha declarado que: “Las criptomonedas pueden solucionar problemas de índole económica y social. Sin embargo, debemos considerar todas las consecuencias de reestructurar nuestras economías, sobre todo con una tecnología que tiene menos de diez años”.