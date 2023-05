Letras del Tesoro, el enemigo que surgió de la tacañería de la banca y que ahora golpea a la vivienda

Que el alquiler es un activo que ofrece una buena rentabilidad está fuera de toda duda. Tanto idealista como Pisos.com calculan que ronda el 7,%, muy superior al 3% que ofrecen las Letras del Tesoro. Pero a pesar de su gran rendimiento, a la hora de invertir, en el ánimo de muchos inversores y ahorradores ha empezado a pesar más la seguridad que ofrece la deuda pública que el mayor interés que puedan ofrecer los activos inmobiliarios, lo que se está empezando a materializar en datos concretos de retroceso del mercado de la vivienda, uno de los activos en los que tradicionalmente más han invertido los españoles.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) desveló ayer que la firma de hipotecas se desplomó en marzo casi un 16% en marzo, hasta sumar 36.182 préstamos, su mayor retroceso en dos años. Al escarbar en los motivos de este abultado retroceso, desde idealista, su portavoz, Francisco Iñareta, apunta que hay dos factores fundamentales. Por un lado, explica, "la fuerte subida de tipos de interés, que ha expulsado a parte de la demanda". A ello añade "la gran incertidumbre provocada por las últimas medidas regulatorias". Pero a este "cóctel explosivo", Iñareta añade "el incremento de rentabilidad de alternativas como la renta fija", una mezcla que lleva a que "muchas familias e inversores hayan decidido posponer decisiones de compra, esperando a un escenario más positivo, que no vemos vaya a llegar en un horizonte a corto plazo, al menos este año", advierte.

"La Ley de Vivienda topa la rentabilidad", explica María Matos, portavoz y directora de estudios de Fotocasa. "Llevamos dos años con el anuncio y frente a las subidas de tipos de interés, es lógico que los ahorradores estén apostando por mercados que perciben como más seguros y sin riesgos de cambios de normativas. Donde puedan garantizarse una hoja de ruta de rendimiento", añade.

Lo curioso de este repentino furor por las Letras del Tesoro es que ha sido la misma banca que ahora concede menos hipotecas porque ha bajado su demanda la que ha empujado a muchos inversores y ahorradores a esa deuda pública. Con la subida de los tipos de interés, muchos esperaban que las entidades desatasen una "guerra de depósitos" y empezasen a ofrecer buenas remuneraciones por estos productos para captar dinero de los particulares. Pero las hostilidades no se han desatado. Los datos de HelpMyCash aseguran que existen productos de este tipo con una remuneración que ronda o supera el 3% incluso a seis meses. Pero son de pequeñas entidades con ficha bancaria de Portugal o Italia desconocidas para el gran público. Los Santander, BBVA o CaixaBank permanecen, por ahora, en una especie de "guerra fría" a la espera de ver quién desata las hostilidades. Su liquidez está a rebosar después de las inyecciones que han recibido del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años por las sucesivas crisis que ha atravesado la economía continental. Y, ahora mismo, no necesitan esos ahorros que, en muchos casos, acaban en deuda pública y no en vivienda.

Coste de financiación

En lo que se refiere a los costes de financiación, el interés medio al que se concedieron las hipotecas en marzo, el 2,99%, fue también el más alto en casi seis años, desde abril de 2017, según se desprende de los datos del INE. En esta subida ha tenido mucho que ver el encarecimiento de los préstamos fijos, cuyo tipo medio fue del 3,15%, el más caro desde abril de 2018. El de los variables se situó en el 2,72%.

Las hipotecas fijas se han convertido en el gran objeto de deseo de los que firman una hipoteca y quieren protegerse de la imparable subida del euríbor, que ya acecha en tasa diaria el 4%. Pero lo cierto es que cada día se están volviendo más inaccesibles. Y no sólo por su coste. Cuando el euríbor entró en terreno negativo, las entidades financieras sacaron de cajón estos productos a precios muy atractivos para garantizarse unos márgenes que estaban perdiendo con los préstamos variables referenciados al euríbor. Pero ahora que este indicador se ha dado la vuelta por la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación, los bancos han empezado no sólo a endurecer el coste de los tipos sino a reducir o, directamente, eliminar su oferta para apostar por los variables, lo que se está notando también en la composición de la cartera de los nuevos préstamos firmados. Así, el porcentaje de las rubricadas a tipo fijo sigue descendiendo y cae en marzo hasta el 63,9% tras haber alcanzado su máximo en abril de 2022 con un 75%.

Desde Fotocasa destacan otro dato, el de las novaciones, que da idea de la preocupación que también tienen las familias que ya están hipotecadas por la subida del euríbor. "Si nos fijamos en las novaciones hipotecarias, vemos que el cambio más impactante es que el porcentaje de hipotecas a interés fijo aumenta del 13% al 40,2%, mientras que el de hipotecas a interés variable disminuye del 85,6% al 58,0%. Este es un reflejo de la preocupación de los ciudadanos por la escalada del euríbor”, explica María Matos, portavoz y jefa de Estudios de la web inmobiliaria.