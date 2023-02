Lorenzo Amor: "Pymes y autónomos se parten de risa con los fondos europeos. Dónde están los fondos, matarile, rile rile"

"Los márgenes empresariales de la cadena alimentaria no han cambiado con la subida de la inflación, es mentira que hayan subido, porcentualmente sigue siendo el mismo, pese a la subida de precios" Así de claro se ha mostrado el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en un desayuno organizado por Forum Nueva Economía, en el que ha cargado -sin nombrarlas- contra las ministras de Podemos que han calificado a "capitalistas despiadados y codiciosos" a los actores de la cadena alimentaria. "Yo no he visto en ningún país del mundo en el que miembros del Gobierno insulten, calumnien y menosprecien a empresarios y sectores que arriesgan su patrimonio para generar empleo y bienestar en este país", ha espetado.

Amor ha recordado que en los últimos cinco años se han perdido 110.000 emprendedores menores de 40 años, situación que se ha notado sobre todo en el campo, un sector en el que "se van a perder muchos más, porque ya no es rentable y su renta está cayendo cada año. Además, los agricultores y ganaderos no son los responsables de la subida de precios de la cesta de la compra, sino que la causa hay que buscarla en los costes de producción, que se han disparado -energéticos, materias primas, fertilizantes, cartones...-, pero también los del transporte, los costes laborales y fiscales... El problema no está ni en el campo ni tampoco en las empresas de distribución, está en los costes. Cuando se habla de beneficios empresariales, no creo que se refieran al sector agrario, que muchas veces trabajan a pérdidas y apenas tienen márgenes de beneficio".

También ha puesto como ejemplo de la pérdida de autónomos la bajada continua del empleo en el hogar "porque con una pensión de 1.500 o 1.700 euros no se puede pagar entre cotización y seguros sociales 1.500 euros a una empleada, no es posible para la inmensa mayoría de los hogares. Por eso estamos viendo que se les da de baja en el hogar y pasan a la economía sumergida o se les reduce al máximo las horas". Según ha apuntado, solo hay que comprobar la reducción de horas trabajadas porque hay muchos autónomos que no pueden seguir manteniendo contratos de ocho horas, y "la única forma de mantener el puesto de trabajo es reducir las horas para no despedir". Y Amor ha apuntado un dato clarificador sobre esta cuestión: "En los últimos tres años, el salario mínimo ha suido a 15.500 euros, lo que está provocando que miles de autónomos tengan un rendimiento neto inferior a lo que pagan de salario mínimo a sus trabajadores".

En este sentido, Amor ha advertido de la difícil situación que viven muchos autónomos -"uno de cada cinco tiene más gastos que ingresos"- y ha recordado que se han perdido más de 45.000 afiliaciones al RETA en los últimos seis meses dado el incremento de costes. Por ello ha reclamado medidas que atajen esta sangría, como un mayor esfuerzo de la Inspección para aflorar economía sumergida, bajadas de impuestos y menos trabas desde la Administración. "Las empresas son aliadas de los gobiernos". Por eso, el presidente de ATA ha reclamado a las administraciones que "no estorben" y que simplifiquen bien sus decisiones trámites y eliminen "cargas burocráticas". Además, defendió que las administraciones son la empresa "que más dinero está ganando" en los últimos años, lo que se debe revertir a los ciudadanos mediante la rebaja de impuestos. Por ello, exigió la deflactación de la tarifa del IRFP a nivel nacional, al tiempo que puso como ejemplo de buenas prácticas a las cinco comunidades que han establecido la cuota cero para los nuevos autónomos (Madrid, Murcia, Andalucía, La Rioja y Baleares). Según explicó el presidente de ATA, son regiones de "todos los signos políticos", por lo que animó a "tomar nota" de los que hacen las cosas "bien".

Asimismo, el vicepresidente de CEOE ha criticado con dureza que los fondos europeos no estén llegando al tejido empresarial, especialmente en el caso de las pymes y autónomos. "A día de hoy nos podemos ir a cualquier rincón de España y preguntamos a pymes o autónomos por los fondos y se parten de risa en nuestra cara (...) ¿Donde están (los fondos), matarile, rile, rile?", ha aseverado ante las risas de los presentes, a los que ha añadido que estos son una oportunidad "muy importante" pero "la realidad es que el tejido empresarial no los percibe a día de hoy y si hablamos de autónomos, mucho menos". Según un último informe de la CEOE, solo 11.000 millones de euros se han traslado a convocatorias al tejido empresarial. "No soy partidario de que estemos echándonos en cara qué ocurre, sino que entre todos seamos capaces de aprovecharlos. Si queremos que tengan impacto, tienen que llegar al tejido empresarial y a la economía real".

Sobre la reforma en pensiones, ha señalado que ve "muy complicado" el acuerdo en el ámbito político y "dificilísimo" en el diálogo social, además de cuestionar que el acuerdo para la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones vaya "en la buena dirección", al acumular un retraso de casi dos meses desde la fecha prevista para el cumplimiento de ese hito con Bruselas, el pasado 31 de diciembre. "Cuidado con subir más los impuestos al empleo porque nos podemos quedar sin cotizantes para soportar pensionistas", ya que puede llegar un momento en el que no haya cotizantes suficientes para soportar tantos pensionistas. "No puede recaer todo el peso de mantener el nivel de gastos de pensiones exclusivamente en los que cotizan".