La luz se abarata este domingo: estas son las horas más económicas

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja este domingo un 32,5%, al situarse en 39,88 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 59,07 euros de este sábado.

Con este descenso, el precio de la luz suma cuatro días por debajo de los 100 euros por MWh, según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia, que reflejan que el coste máximo este domingo se registrará en torno a las 21.00 horas, y habrá un tramo entre el mediodía y las 16.00 horas en el que el precio se moverá ligeramente por encima de los cero euros.

Los 39,88 euros de media de este domingo suponen una subida de un 16,8% en comparación con los 34,14 euros del domingo anterior, y de un 69% respecto a los 23,59 euros de un mes antes, el 23 de octubre. En comparativa interanual, el encarecimiento será del 54,2%, ya que el 23 noviembre del año pasado el precio fue de 87,23 euros por MWh.