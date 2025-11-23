El Black Friday de los bancos: hasta 1.000 euros por cambiarte de entidad (por tiempo limitado)

Los seis bancos cotizados se lanzan este Black Friday a captar clientes y a impulsar los préstamos, particularmente los del consumo, coincidiendo con una época del año de intensas compras por la navidad. Aunque el "Black Friday" se celebra el próximo viernes, 28 de noviembre, e inaugura las compras navideñas, las ofertas ya están activas, animando así el consumo ante el cierre del ejercicio.

BBVA, Sabadell y Unicaja tienen ofertas para captar nuevos clientes. Sabadell es el más generoso y ofrece hasta 980 euros brutos el primer año por domiciliar una nómina mínima de 1.000 euros y pagar con Bizum, para quienes se hagan clientes hasta el 3 de diciembre.

El banco saca esta oferta poco después de que la opa de BBVA haya sido rechazada por los accionistas de Sabadell y de que la captación de clientes se haya quedado un 25% por debajo de su objetivo hasta septiembre. Pese a ello, el banco logró en los nueve primeros meses un beneficio récord de 1.390 millones, un 7,3% más.

Además, Sabadell ofrece préstamos al consumo desde un 3,2% TIN y sin comisión de apertura, fraccionamiento de pagos con tarjetas en tres meses sin intereses para clientes vinculados, tarjeta de crédito Oro gratuita y reembolso del 10% de las compras con una devolución máxima de 20 euros. También sortea 10 iPads por compras con la tarjeta de débito.

Por su parte, BBVA amplía la promoción del pago de 760 euros para nuevos clientes en España hasta después de todas las fiestas navideñas (8 de enero de 2026). Quienes domicilien una nómina o pensión de al menos 800 euros recibirán una bonificación anual de hasta 400 euros. Al añadir la domiciliación de recibos esenciales como electricidad, gas, teléfono o internet, podrán obtener otros 120 euros al año. También se premiará el uso habitual de la tarjeta Aqua y de Bizum con hasta 120 euros por los pagos realizados con la tarjeta, y la misma cantidad por utilizar Bizum en compras o envíos a particulares.

Unicaja también apuesta por la captación ofreciendo hasta 450 euros brutos durante el primer año para quienes lleven una nómina o pensión de al menos 1.200 euros al mes o cuotas de autónomos de un mínimo de 50 euros mensuales. En caso de tener cuantías menores, la bonificación bajaría. La promoción está vigente hasta el 31 de enero. El banco de origen andaluz también ofrece a sus clientes préstamos preconcedidos a menor interés y a quienes se den de alta con Bizum les ofrece la devolución del 5% de las compras online realizadas por esta vía hasta devolver un máximo de 100 euros.

Por su parte, Santander se centra en los préstamos al consumo, seguros y renting. Rebaja el interés en hasta un punto hasta el 3,74% TIN en préstamos al consumo; descuenta hasta un 40% del precio de seguros de salud, accidentes y vida, y rebaja la cuota de tres modelos de `renting¿, ofertas que ya están activas hasta el 1 de diciembre. En paralelo, mantiene vigentes su reembolso del 1% en compras y 0% de interés en pagos fraccionados. Igualmente, busca fomentar la inversión y ofrece, desde el próximo lunes, comprar y vender acciones y ETF internacionales desde nueve euros por operación.

CaixaBank pone el foco en su portal Facilitea, para adquirir vivienda, coche o electrodomésticos, en el que tendrá ofertas especiales en productos seleccionados de hogar, tecnología y viajes. Se podrán encontrar descuentos de hasta el 40% y condiciones especiales en productos del hogar (pequeños electrodomésticos, televisores) y tecnología (móviles, smartwatch, tablets y portátiles). También habrá promociones en viajes como 100 euros de crédito a bordo por camarote en cruceros por el Mediterráneo. Además, tiene en marcha la posibilidad de pago fraccionado con Apple Pay.

El portal Facilitea de CaixaBank registró hasta septiembre unos 18.000 vehículos financiados y unos 2.900 millones en nuevos préstamos, un 33% más que hace un año. En lo que respecta a viviendas, existen unas 45.000 en la plataforma.

En el caso de Bankinter, para los clientes que utilicen por primera vez el servicio Paga Cómodo les permite financiar hasta en 12 cuotas al 0% cualquier tipo de gasto o movimiento de un importe superior a 90 euros cargado en alguna de sus cuentas en los últimos tres meses, entre otras iniciativas que el banco dará a conocer en los próximos días con motivo del Black Friday.

Las entidades tienen en estas fechas una oportunidad para hacer crecer su negocio minorista cuando se acerca el cierre de las cuentas anuales, si bien, hasta septiembre ya dieron a conocer beneficios récord.