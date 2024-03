María Tosca: "Impulsa Startup ayuda a escalar los proyectos de los emprendedores"

¿Qué es Impulsa Startup?

Es un programa de la Cámara de Comercio de España que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, y se ha diseñado específicamente para startups y emprendedores con una idea de negocio innovadora que utilice la tecnología para escalar. Con Impulsa Startup los emprendedores pueden recibir formación, asesoramiento, apoyo, acompañamiento y mentorías para la constitución, desarrollo, crecimiento y/o expansión de una empresa emergente. El emprendedor no solo accede a la formación y tutela de la Cámara, también tendrá acceso a todo el ecosistema emprendedor de la red de Cámaras, a mentores especializados, business angels y por supuesto a un asesoramiento integral en el que podrán presentar su proyecto ante grandes empresas de su sector que ejercerán una mentoría específica sobre los proyectos. Aunque el apoyo al emprendimiento se encuentra en el ADN cameral y forma parte de las líneas estratégicas de actuación de Cámara de España, es la primera vez que ofrecemos un programa enfocado específicamente a startups. Lo que creemos que añade valor a estos perfiles, es que a través de la Red de Cámaras se generará un ecosistema que apoyará integralmente a estos emprendedores, guiándoles y conectándoles para consolidar su crecimiento.

¿A quién va dirigido?

Tanto a emprendedores con una idea de negocio escalable, como a proyectos de uno o varios socios, independientemente que estén constituidos o no como startup, o incluso aquellos que ya hayan conseguido un producto mínimo viable (MVP). El programa no sólo está abierto a aquel emprendedor que tiene una idea pero todavía no ha testeado el producto en el mercado, también, a aquellos proyectos que ya tienen un producto mínimo viable y lo que necesitan es un asesoramiento para llegar a materializarlo.

¿Cuáles son los requisitos para entrar en el programa?

Únicamente habría dos requisitos, el primero es, como decía, tener al menos una idea de negocio, innovadora y con una base de tecnología para fundamentar su crecimiento. El segundo, tener nacionalidad española o en su defecto tener ciudadanía de la Unión Europea, o bien autorización de residencia o de residencia y trabajo en vigor en España.

¿Cómo funciona?

Consta de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores. La primera, que hemos llamado «Crea y Crece» es de acompañamiento. Aquí los emprendedores recibirán una formación de entre 30 y 40 horas que les permita evolucionar la idea de negocio hasta crear un proyecto concreto donde aprenderán a construir un producto mínimo viable. Para ello contarán con el apoyo de un tutor cameral, así como mentores con quienes aprenderán a validar las distintas fases del proyecto con el objetivo final de construir un MVP.

A la segunda fase la hemos llamado «Despega» porque su objetivo es que los emprendedores aprendan a escalar su modelo de negocio y presentarlo ante potenciales inversores. Es decir, las startups que hayan testeado su proyecto en el mercado y que cuenten con un producto mínimo viable y con el apoyo del tutor cameral comenzarán a desarrollar la idea. Asimismo, los emprendedores se beneficiarán de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente. A partir de ahí, comenzará la prospección de financiación y la búsqueda de inversores, además de fijar una estrategia de crecimiento, así como la conexión con startups y grandes empresas de otras demarcaciones. De esta forma, se ayudará a los emprendedores en la preparación y presentación del proyecto a mentores e inversores, y además, se potenciará su presencia en algunos de los eventos más emblemáticos para este tipo de empresas como el South Summit o el 4YFN.

¿Quién gestiona el programa?

Es un programa de la Cámara de España canalizado a través de las Cámaras de Comercio territoriales. Estas serán las responsables de la puesta en marcha y ejecución de Impulsa Startup. De hecho, los emprendedores y las startups que participen en Impulsa Startup, se seleccionarán a través de convocatorias que se publicarán en la web de las Cámaras de Comercio participantes.