Más de la mitad de la plantilla de los ministerios supera los 50 años de edad

El 56,4% de la plantilla de los ministerios, incluida el área de Presidencia del Gobierno, tiene más de 50 años, según las cifras publicadas esta semana por el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con datos hasta julio de 2024 consultados por Servimedia.

Los 22 ministerios cuentan con 94.350 efectivos, incluyendo los funcionarios de carrera, el personal laboral y otro tipo de personal. No obstante, sólo se conoce la edad de 91.569 personas, según precisa el Boletín elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esa diferencia entre efectivos totales por Ministerio y efectivos por edad se debe a que no se dispone de la edad de efectivos que no están inscritos y que se corresponden con personal estatutario de Defensa, con el personal de catálogo de la Secretaría de Estado de Seguridad y en el de los organismos autónomos como determinado personal de la Organización Nacional de Trasplantes, del Instituto Social de la Marina y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

De esos 91.569 trabajadores públicos, 51.649 tienen más de 50 años, el equivalente al 56,4% del total. Por franjas de edad, el grueso de la plantilla se sitúa entre los 50 y los 59 años, con 32.213 efectivos, seguido de la horquilla de entre 40 y 49 años, con 22.280 personas.

Los menores de 30 años apenas representan el 4,5% del total de la plantilla de los ministerios, con 4.105 efectivos. Por su parte, el grupo de más de 64 años es minoría en las carteras, con 3.644 trabajadores públicos con esa edad. Por franjas etarias, entre 30 y 39 años se contabilizan 13.535 personas en 2024 y en la de 60 a 64 años, 15.792 trabajadores.

Defensa, el ministerio con más proporción de mayores de 50 años

El Ministerio de Defensa cuenta con un 75,2% de efectivos mayores de 50 años. Los datos del boletín contabilizan 10.061 trabajadores de esta cartera de los que se conoce su edad y, de ellos, 7.565 superan los 50 años. En proporción sobre el total de sus trabajadores, también muestra una plantilla envejecida el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con 2.268 empleados de 50 años o más sobre un total de 3.603 trabajadores. Así, casi el 63% de los efectivos de la cartera de Óscar Puente supera los 50 años.

El envejecimiento también se aprecia en el Ministerio de Hacienda. El 59,77% de sus 6.958 empleados está por encima de los 50 años, el equivalente a 1.459 personas. La situación es similar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de los 917 trabajadores de la cartera de Yolanda Díaz, 545 contaban con 50 años o más, el 59,4%. En términos absolutos, la cifra más alta de plantilla con 50 años o más se da en el Ministerio del Interior, con 15.903 efectivos en esas franjas de edad. Esto equivale al 53,67% de los 29.630 trabajadores públicos de esta cartera de los que se conoce su edad.

Igualdad y Ciencia, con las plantillas más jóvenes

El 19,26% de la plantilla de los ministerios tiene menos de 40 años. En cifras absolutas, esto se traduce en 17.640 personas por debajo de esa edad, del total de 91.569 trabajadores público en estas instituciones.

Los ministerios con la plantilla más joven sobre el total de sus empleados son el de Igualdad y Ciencia. En el Ministerio de Igualdad, el 30% de sus 163 trabajadores se encontraba por debajo de los 40 años, el equivalente a 49 personas. Por su pare, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de trabajadores por debajo de 40 años se situó en el 27,04%, con 132 empleados de un total de 488, según los datos consultados por Servimedia.

En cifras absolutas, Interior es la cartera con la plantilla más rejuvenecida. De sus 29.630 trabajadores de los que consta su edad en la estadística, 5.735 tenían menos de 40 años, un 19,35%. Además, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska también cuenta con el mayor número de trabajadores por debajo de 30 años, con 1.414 efectivos. De hecho, en la plantilla de los ministerios sólo hay 4.105 personas de menos de 30 años, de los que Interior representa el 34%.