El "milagro" de Pangea: con las agencias de viajes en crisis, ultima su desembarco en Estados Unidos y Arabia Saudí

Pangea The Travel Store ultima su desembarco en Estados Unidos con una tienda propia en Miami para el próximo año 2026 -probablemente durante el primer semestre- mientras negocia también su expansión en Arabia Saudí, concretamente en la capital, Riad, según ha confirmado su director de marketing, Abraham Martín, a LA RAZÓN.

Así, la entrada en suelo estadounidense comenzará con un punto de venta de tamaño mediano para medir el impacto de este mercado. "Es muy importante que el local tenga las dimensiones adecuadas. Nuestro deseo es que la apertura sea en el primer semestre", ha revelado Martín.

El grupo español también ha comenzado las negociaciones para expandirse al otro lado del mundo, en concreto en Arabia Saudí, Pangea está negociando una megatienda, aunque aún no hay fecha prevista para esta expansión.

"Hemos tenido una aproximación. Les interesa mucho a los inversores saudíes, que están buscando abrir un mercado de viajes, porque hay una oportunidad muy alta. Por eso se han aproximado a nuestro modelo. Es un destino de ticket medio-alto, por eso los restauradores españoles se ha llevado sus marcas más potentes. Hay que ver cómo evolucionan las negociaciones, aún no tenemos fecha de apertura, pero México nos ha llevado unos pocos meses", explica Martín.

Hace unos meses, la compañía española, con diez años de experiencia, aterrizó en México como primer destino de su expansión internacional, donde cuenta ya con dos "travel store".

Pangea ha puesto el ojo en el mercado iberoamericano, en la que prevé desembarcar en nuevos destinos del continente: Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Perú con modelo de "joint-venture".

¿Crisis, qué crisis?

La expansión de Pangea es paradójica en un sector devastado tras la pandemia y al que la irrupción de la inteligencia artificial está impactando con fuerza, con un 33% de los jóvenes de la "generación Z" que ya diseñan sus viajes con ChatGPT.

"Es cierto que el mundo de las agencias tradicionales está desapareciendo, pero la experiencia que nosotros ofrecemos es diferenciadora. Democratizamos los viajes a medida. Nuestro lema es viaja como eres. Podemos ofrecer viajes desde 2.000 euros hasta el infinito. Depende del destino. Trabajamos 'off line' y 'on line', pero siempre buscamos que el cliente pase por la tienda, porque es algo diferenciador", aclara.

"Una de cada dos personas que entra en Pangea a pedir un viaje, lo compra. Por eso podemos trabajar por franquiciados. La empresa que trabaja con nosotros incrementa entre un 25% y un 50% la facturación el primer año frente a su escenario anterior y se incrementa su margen por encima del 50%", añade.

La firma prevé abrir 70 nuevas tiendas en España hasta 2029, por lo que alcanzará un total de 90 puntos de venta.