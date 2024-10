Montero se resigna a no aprobar la extensión del impuestazo a las energéticas como opción cada vez más probable tras perder el apoyo de Junts

María Jesús Montero ve peligrar el plan fiscal enviado por el Gobierno a Bruselas, cimentado en hacer permanentes los impuestazos a la banca y las energéticas La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha reconocido durante su participación en las jornadas Metafuturo de Atresmedia que, aunque la vocación del Ejecutivo es "darle continuidad al impuesto a las energéticas" es " muy consciente de que tiene que acordar con el conjunto de grupos políticos". "Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo", ha reconocido.

Las declaraciones de Montero llegan después de que ayer Junts asegurase que no apoyará la conversión en permanentes del tributo extraordinario y temporal a la energéticas, que grava al 1,2% los ingresos de las compañías energéticas que facturan más de 1.000 millones, si la medida pone en riesgo las inversiones en Cataluña.

El plan de ajuste fiscal enviado por el Gobierno a Bruselas la semana pasada recoge un incremento de la recaudación de 5.000 millones de euros anuales durante los próximos siete años, cimentado en hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas (que aportaron 2.860 millones de recaudación en 2024) y en la normalización del IVA en los alimentos o en la factura de la luz para así cumplir con las reglas fiscales que le exige la UE. A esto habría que sumar una subida fiscal a “quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando arrancó el curso político.

Sobre el riesgo de quedarse sin el apoyo de Junts, Montero reconoció que "cada fuerza política es libre de prestar su apoyo", pero manifestó su intención de sacar adelante esta medida: "Ojalá tengamos una mayoría suficiente para dar continuidad a este impuesto". "Estamos tratando de convencer de las bondades de pedir un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios", apuntó, lo que, en su opinión, conllevará que "el conjunto de los ciudadanos pueda disfrutar de una mejor política de vivienda, de una mejor financiación de la sanidad, de la dependencia, de las políticas que dan igualdad de oportunidades".

Preguntada por el plan de estabilidad fiscal enviado a Bruselas, del que depende el siguiente pago de fondos europeos y que es la guía para los próximos Presupuestos Generales del Estado, la vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno está haciendo "todo": por una parte "hablando con Bruselas respecto a los calendarios de cumplimiento de los hitos" y, por otra, "con el conjunto de grupos políticos para darle continuidad a determinadas figuras tributarias". Interpelada por el caso concreto de Junts, que este fin de semana celebra su congreso, la vicepresidenta ha reconocido que, tras esas citas políticas, "hay más capacidad de que podamos poner el acento en la senda de estabilidad y los presupuestos".

Durante su discurso inaugural en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2024 también reprochó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que durante su participación en Metafuturo dibujase un escenario de país "bastante gris" y casi "decadente", que no corresponde "para nada con la realidad de España" ni con "la potencia de nuestro crecimiento económico avalada", haciendo alusión a que esta misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que "España será la economía avanzada que más crecerá en el mundo y en el año 2025 también vamos a liderar el crecimiento entre los grandes países de la Unión Europea". La titular de Hacienda también hizo hincapié en los datos de empleo, con 21,3 millones de ocupados, y eb el control de la inflación, con el IPC en el 1,5%. Todo ello, aseguró, gracias al profundo proceso de transformación implementado por el Gobierno con la ayuda de los fondos de recuperación europeos.

Metafuturo, un oasis para la reflexión

Respecto a Metafuturo, Montero ha alabado el mérito de Atresmedia por, en un contexto marcado por la inmediatez, abrir un hueco para "la reflexión, para un análisis tranquilo, sosegado", lejos del "ruido", de los "exabruptos" y de la "hiperventilación". "Metafuturo refleja justamente lo que pretendemos, proyectarnos para ser capaces de asumir, de enfrentar y de dar soluciones a los retos que como sociedad, tanto en España como a nivel europeo, tenemos por delante para construir un mundo más justo, más competitivo, más humano en definitiva que dé mayores oportunidades al conjunto de lo que lo conforma", ha señalado.

Montero instó durante su intervención a no temer a los retos como la digitalización, el avance de la IA o la transición verde, que se han tratado durante Metafuturo, aunque también llamó a no minimizar sus riesgos. Lo importante, aseguró, es saber afrontarlos para salir fortalecidos. "Tenemos realmente capacidad de generar objetivos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto estamos en marcha para construir ese bienestar colectivo", aseguró.

La última jornada de la tercera edición de Metafuturo se ha centrado en el valor de la información veraz y contrastada para construir una sociedad informada y democrática. "Quiero reivindicar el papel inexcusable de los medios de comunicación como garantes de la información veraz que recibe la ciudadanía. Sin duda, esta es la clave de bóveda de la democracia", subrayó. La vicepresidenta primera manifestó la defensa gubernamental de una "prensa libre", "con libertad de expresión" y con "capacidad de autorregulación" para frenar la "avalancha de desinformación". No obstante, advirtió de que no se deben "sobrepasar ciertas líneas rojas" ni confundir "periodismo con activismo político". "La difusión de noticias falsa a sabiendas es otra cosa que no puede llamarse periodismo", insistió.

Montero también puso el foco en el uso de las redes sociales para la difusión masiva de ideas reaccionarias e instó a los medios de comunicación a "no desfallecer". "Si el periodismo no se adapta a estos nuevos modos de comunicación de una sociedad digital, se incumple su función social y ética de ofrecer información veraz. Si no es capaz de arrojar luz sobre las sombras que recorren las redes, entonces es la propia democracia la que se ve resentida", avisó la vicepresidenta.