Óscar López, ministro de Transformación Digital: "España, que perdió muchas revoluciones en el pasado, ahora sí está en la locomotora de la digitalización"

La digitalización, con la Inteligencia Artificial (IA) como tecnología estrella, avanza sin freno, infiltrándose en todos los rincones de la sociedad, desde las empresas hasta la administración pública. En esta revolución, España no se quedará atrás, ha asegurado Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, durante su participación en las jornadas Metafuturo de Atresmedia. "Tenemos gente maravillosa, proyectos espectaculares, la vocación, tenemos recursos, por eso afirmo que esta vez España sí está a la vanguardia, no como en otras revoluciones en las que perdió muchos trenes", ha subrayado López.

El ministro del ramo defendió que “España es el primer país de Europa que tiene un Ministerio de Función Pública y Transformación Digital" e insistió: "España, que perdió muchas revoluciones en el pasado, ahora sí está en la locomotora". ¿Cómo lo está haciendo? López puso en valor que el Gobierno haya decidido destinar uno de cada tres euros de los fondos europeos a la transición digital con proyectos como el Kit Digital, un programa de ayudas financiado con los fondos Next Generation que ya ha beneficiado a 490.000 pymes y autónomos que han recibido ayudas por valor de más de 2.000 millones de euros para digitalizar sus negocios.

El titular de Transformación Digital también recordó que la semana pasada se aprobó en Consejo de Ministros una ayuda de 13 millones a la Federación Español de Municipios y Provincias para que se desarrollen 10 proyectos en 10 ciudades vinculados a la IA. Entre las posibilidades se encuentran usar la IA para lograr que el tráfico mejore, detectar pérdidas de agua en las redes de distribución o mejorar la eficiencia energética de una ciudad.

Por su parte, en materia de salud, ya hay un proyecto financiado por el Gobierno con un millón de euros en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para implantar en hospitales un algoritmo que permite predecir la metástasis de tumores de páncreas. Asimismo, el ministro recordó que España tiene uno de los 10 supercomputadores más potentes del planeta tierra, situado en Barcelona. López destacó también que somos el tercer país del mundo con más fibra óptica, que llega al 95% de los hogares, y la cobertura de 5G alcanza al 92%.

Las ventajas son evidentes. Agilización de trámites y gestiones, con herramientas de la Administración como Mi Carpeta Ciudadana, mayor eficiencia y también más trabajo. Óscar López quiso descartar la idea de que la IA va a ser un tsunami que arrase con el empleo humano. En su lugar, "va a haber una demanda de profesionales espectacular", vaticinó y basó su respuesta en datos: "En los últimos seis años se han creado 476.000 empleos que no existían relacionados con la informática, telecomunicaciones y las actividades científicas".

Sin embargo, como ya es sabido, la IA no está exenta de amenazas como la de la seguridad. "Es evidente que hay muchos riesgos. EE UU tiene su modelo. China el suyo. Y Europa está definiendo el suyo. Europa tiene que encontrar el camino para no quedarse atrás pero a la vez hacer valer sus valores. Nosotros vamos a defender una IA humanista, porque si no sí entran en juego las distopías", aseguró Óscar López.

López también reparó en un reto que pasa más desapercibido: el del consumo energético. "Uno de los mayores retos que estamos abordando es la posibilidad de inversión en relación a la construcción de centros de datos. La IA necesita una capacidad de computación muy grande, pero eso tiene su traslación en materia de consumo energético, de consumo de luz y de agua. Tenemos que ordenar esto. En EE UU se están reabriendo centrales nucleares para alimentar centros de datos. En otros países suponen el 25% del consumo. Vamos a hacer un plan para ordenar este debate", explicó durante su intervención.

Asimismo, el titular de Transformación Digital resaltó que "España tendrá en breve una nueva ley de ciberseguridad", el Incibe cuenta con una línea de ayuda gratuita (017) y se está preparando una orden ministerial que prohibirá las llamadas comerciales desde móviles, bloqueará llamadas internacionales que simulen hacerse desde un número nacional y también frenará los SMS desde empresas si no están registradas en una base de datos de la CNMC.