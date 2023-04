La nuclear, al desnudo: sus residuos caben en un cuarto, evitan una columna de CO2 hasta la Luna, el 20% de la electricidad...

El sector nuclear, que aportó el 20,26% de la electricidad en 2022, está al "último grito" preparado para funcionar mucho más allá de 2035, fecha en que está programado el cierre del último de los siete reactores operativos, el de la central de Trillo. Así lo ha asegurado el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, quien ha destacado que Almaraz, la central más antigua en funcionamiento, apenas lleva operativa 40 años mientras el resto llevan 30 años generando electricidad sin parar cuando en Estados Unidos se está alargando la vida útil de las plantas hasta los 80 años.

Aunque el sector no espera cambios en la revisión del PNIEC sobre la parada futura de las unidades del 2027 al 2035 "eso no significa que las unidades estén agotadas". En la presentación del balance nuclear de 2022, Araluce ha defendido la necesidad de que el parque nuclear español opere más allá del calendario de cierre establecido, en línea con la pauta que están siguiendo "cada vez más países, dado el panorama energético mundial". En este sentido, ha explicado que la industria nuclear española está participando en el "impulso nuclear mundial" como los proyectos de fusión y en el desarrollo de tecnología para los reactores modulares pequeños (SMR). "Nuestras centrales están al más alto nivel. Se invierten 200 millones al año en la mejora de las siete unidades operativas nucleares, unos 30 millones al año por reactor", ha defendido.

En cualquier caso, los operadores han pedido al Gobierno que adelante 25 años la construcción del Almacén Geológico Permanente (AGP), previsto para 2073 tras la revisión del Plan General de Residuos. El AGP será el emplazamiento definitivo para la gestión de los residuos de alta actividad, ya sean elementos combustibles irradiados o residuos de alta actividad vitrificados. Si situaría a una profundidad estimada entre 500 y 1.000 metros en la que se distribuirían en galerías contenedores de metal resistentes a la corrosión en los que se confinan los residuos.

Araluce, quien ha explicado que todos los residuos generados en un año por los siete reactores caben en una habitación pequeña debido a su alta densidad, ha pedido garantizar la ejecución de proyectos de almacenes temporales individualizados de capacidad (ATI-1000) ya que, en caso contrario, sería necesario aumentar la capacidad de los almacenamientos actuales "porque si no habría que parar las centrales ya que no hay capacidad en las piscinas". Además, ha demandado "liberar los emplazamientos cuanto antes, porque si no hay que tener construido el AGP mucho antes, en 2050".

Todo ello sin prejuicio de los beneficios medioambientales que, a su juicio, tiene la nuclear, responsable del 31,75% del total de la energía libre de emisiones de CO2 durante 2022. "La nuclear ha evitado en 2022 la emisión de 20 millones de toneladas de CO2, una columna gigantesca de aquí a la Luna. Así que la prolongación de su vida útil es un tema de alternativas. Además, todos los años invertimos 500 millones al año para tratar esos residuos", ha expresado.

Araluce ha asegurado que la nuclear produce casi cuatro veces más que la media de las demás fuentes de generación porque las unidades nucleares están funcionando la mayor parte del tiempo al 100% de potencia, salvo las paradas de recarga programadas con mucha antelación.

Retribución razonable: menos impuestos

Araluce ha denunciado que la nuclear esté "tan penalizada y soporte tanta presión fiscal" con un precio de venta fijado para los productores de energía en un 67 euros el megavatio hora, mientras que la Comisión Europea lo mantiene en 180 euros/MWh. "El mayor gasto de las centrales no es la operativa sino los impuestos y la tasa nuclear. Lo de los beneficios caídos del cielo tuvo éxito aunque se sabe que no es así. Para seguir operando necesitaríamos una bajada impositiva", ha reclamado.