La OCU avisa: desconfía de las rebajas del Black Friday, hay más "cuento" que descuento

La Black Week, la antesala de los grandes descuentos que lanzarán las marcas el viernes 24 de noviembre, día oficial del Black Friday, ha dado el pistoletazo de salida. Pero, ¿realmente las ofertas del "Viernes Negro" merecen la pena? Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hay más cuento que descuento, pero aún así el 84% de los consumidores comprará durante estas fechas, por encima del 82% del año pasado y del 75% de 2021.

Estos datos evidencian que pese a las advertencias y a la subida de precios, más consumidores se dejarán seducir por las rebajas del Black Friday. "Quizá sea precisamente la subida de precios lo que ha motivado que muchos usuarios esperasen a las primeras grandes rebajas de la temporada para hacer una inversión", explica la OCU.

¿Cuánto gastarán los españoles?

La encuesta, que recoge las respuestas de 1.027 consumidores, de entre 18 y 74 años, apunta un gasto medio previsto de 237 euros, frente a los 217 euros que gastaron el año pasado. De hecho, un 18% de entre quienes piensan gastar algo, planea comprar por un valor superior a los 500 euros durante esta campaña de Black Friday. Aunque también hay un 15% de encuestados que reconoce que este año gastará menos por la inflación o su situación económica.

¿En qué gastarán?

El sector estrella de este año volverá a ser el de moda, calzado y complementos: un 65% de quienes comprarán algo señalan este tipo de productos. Le siguen los dispositivos de electrónica (para el 43% de los compradores), el pequeño electrodoméstico (22%) y los juguetes (19%). También serán frecuentes las compras en material deportivo (16%) o en hogar, muebles y decoración (16%), adelantando así muchas compras navideñas, tal y como reconocen seis de cada diez encuestados.

¿Merece la pena comprar en Black Friday?

La OCU aconseja desconfiar de los descuentos, ya que rara vez son reales, pero parece que buena parte de los consumidores ya son conscientes de que en el Black Friday no es oro todo lo que reluce. En concreto, un 67% de los encuestados señala que algunas tiendas suelen aumentar los precios algunas semanas antes del Black Friday para que, al aplicar un descuento, los precios de los productos se mantengan prácticamente iguales. Un 38% considera que, aunque hay algunos descuentos durante el Black Friday, la mayoría de los precios son iguales o incluso más caros que en periodos no promocionales. Aun así, el 71% de los encuestados cree que merece la pena comprar en Black Friday por los descuentos que se pueden conseguir.

"Lo cierto es que quienes recelan de los descuentos no andan desencaminados, según reflejan nuestros estudios de los últimos años", señala la OCU. En la campaña del año pasado, la OCU detectó que la práctica mayoría de los descuentos anunciados no eran reales. Aunque la ley establece que en ofertas, rebajas y promociones debe usarse como precio de referencia el más barato de los últimos 30 días, en el 99% de los descuentos del Black Friday no se respetó. Casi todos los precios estaban hinchados, haciendo que el ahorro (del 25% de media) no fuese tan real como aseguraban las marcas.

Cuidado con las compras innecesarias

Probablemente muchos aprovechan la ocasión para empezar a adelantar las compras navideñas o conseguir cosas que querían desde hace tiempo a precios especiales, pero otros acaban "picando" y comprando compulsivamente productos que ni quieren, ni necesitan. En este sentido, la OCU advierte que uno de cada dos encuestados muestra un comportamiento compulsivo en sus compras durante el Black Friday. En concreto, un 27% reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado, un 26% adquirió productos que no tenía pensado comprar y un 17% adquirió cosas que no necesitaba.