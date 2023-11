El origen comercial del Black Friday que quizás desconocías

Black Friday es conocido como uno de los eventos más agitados del año. Ya que atrae a una multitud de diferentes sectores, con el objetivo de realizar compras masivas. Un día que vio sus raíces en Filadelfia y que desde entonces logró expandirse globalmente. Gracias al avance tecnológico y al auge de las tiendas en línea, contribuyendo a la popularidad de este fenómeno comercial.

Además, el Black Friday consiguió ampliar su duración en más de un solo día, con empresas ofreciendo descuentos que abarcan varios días de la semana. Una medida para así prevenir los accidentes que surgían conforme el evento se consolidaba comotradición comercial. Cuya historia de origen se remonta a la turbulencia de la década de los años 60.

El origen del boom comercial, ¿cómo nació el Black Friday?

Muchos historiadores aseguran que la denominación de “Black Friday” surgió en la ciudad de Filadelfia. Esto debido a las horas extras que la policía trabajaba durante este día. Además del tráfico caótico, condiciones climáticas desfavorables y otras dificultades. Básicamente, se utilizaba para describir todo el caos que se generaba cuando los turistas llegaban a la ciudad para iniciar sus compras navideñas.

Ya que no solo la multitud aprovechaba el partido anual de fútbol entre el ejército yla marina. También, las tiendas minoristas comenzarían a ofrecer grandes descuentos, con el objetivo de generar un impulso significativo en las ventas. Posteriormente, se consolidaría como tradición y el término “Black Friday” se convirtió en referencia popular para describir el día de compras masivas.

Esto pese a que no era del agrado de los comerciantes. Puesto que asociaban la palabra “negro” con eventos desagradables de la historia. Por esta razón, intentaron disfrazarlo un poco, llamándolo como el “Gran Viernes”. Aunque dicho nombre no duraría mucho tiempo. Ya que no capturaba la esencia que rodeaba a este día de compras anual.

Especialmente, conforme el Black Friday se hacia más popular, llevando a las empresas a ofrecer descuentos más atractivos. Lo que a su vez, generó una gran afluencia de compradores ansiosos. De ahí que recuperaron el nombre, atribuyéndolo a la idea de que las tiendas pasaban de estar en números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias). Gracias a las ventas masivas del día.

El caos del Black Friday

Sin embargo, el nombre no era el único desafío al que se enfrentarían. Ya que la preocupación se intensificaba conforme lesiones e incluso muertes ocurrían cuando los compradores asaltaban las tiendas. Este comportamiento generaba una creciente ola de accidentes. Por ello, la seguridad se convirtió en una prioridad, implementando medidas para controlar el flujo de personas durante el Black Friday.

Por ello, hoy no se limita a un solo día de ofertas. También, se dio el nacimiento del Cyber Monday, el lunes después del Día de Acción de Gracias. Así como el Small Business Saturday, que busca impulsar compras en negocios locales. Y no hay que olvidar el Giving Tuesday, que surgió como un día para promover las donaciones caritativas. Todos diseñados para extender la festividad a lo largo de la semana.

Cómo proteger tu ecommerce en Black Friday

Por otra parte, los accidentes no se limitan únicamente a los clientes. Ya que los sitios de compra minorista también se convierten en objetivos durante el Black Friday. Ya no solo refiriéndonos a los compradores, sino también a personas malintencionadas. Es por esta razón que es crucial tomar medidas para protegerse adecuadamente durante estas festividades.

Uno de los casos más comunes son los ataques cibernéticos, que van desde estafashasta ataques de denegación de servicio. Por lo tanto, es crucial saber cómo proteger un ecommerce. Para lograrlo, es importante contar con un sistema de protección antivirus y antimalware actualizado. Así como utilizar un firewall confiable. Además de realizar transacciones mediante una conexión segura.

Asimismo, es esencial educar al personal sobre prácticas de seguridad y fomentar el uso de contraseñas únicas. De manera que permanezcan atentos a posibles intentos de phishing, eviten enlaces sospechosos o proporcionar información confidencial. Al seguir estas recomendaciones, se puede reduciría significativamente el riesgo de sufrir ataques, protegiendo tanto al ecommerce como a los clientes

Es fundamental que las tiendas implementen medidas de seguridad y precaución para mitigar estos riesgos. Y así garantizar una experiencia segura durante el Black Friday. Esto no solo les protegerá de posibles fugas de datos sensibles, sino que también contribuirá a mantener un buen rendimiento que no resulte en pérdidas durante la temporada de compras.