OHLA se cuelga su segunda medalla en los Países Nórdicos

OHLA ha logrado en 2025 un nuevo hito en su proyección internacional. La revista Engineering News-Record (ENR), una de las publicaciones de referencia mundial en el sector de la construcción, ha otorgado a la compañía española un Award of Merit por el proyecto ferroviario Fyrspåret Lund–Arlöv, en Suecia.

El premio supone la segunda distinción relevante que la firma obtiene en los países nórdicos, después del galardón concedido en 2023 al proyecto EPC Ski, en Noruega, en la categoría de Best Project ferroviario.

El doble reconocimiento dibuja una tendencia: la entrada de OHLA en el mercado nórdico no se ha limitado a ejecutar obras, sino que está configurando una presencia tecnológica y reputacional cada vez más sólida. El premio confirma, además, la visibilidad alcanzada por su capacidad para impulsar infraestructuras complejas, digitalizadas y orientadas a la sostenibilidad, tres elementos clave en los estándares escandinavos.

El proyecto Fyrspåret Lund–Arlöv, desarrollado por OHLA en consorcio con NCC para el organismo estatal Trafikverket, ha supuesto la transformación de uno de los corredores más utilizados del país. Se trata del eje que enlaza Malmö con Estocolmo, una arteria fundamental tanto para la movilidad urbana y metropolitana como para la vertebración económica sueca.

La intervención amplió de dos a cuatro carriles un tramo de 11 kilómetros, una operación que ha permitido que la vía soporte 650 circulaciones diarias. Ese incremento de capacidad beneficia a más de 80.000 pasajeros cada día, según datos del proyecto. Para Suecia, el corredor es determinante en el proceso de descarbonización del transporte y en la reducción de la dependencia del vehículo privado en áreas de elevada densidad.

Además del aumento de capacidad, la actuación ha tenido una dimensión urbana y ambiental notable, al mejorar la puntualidad del servicio ferroviario, reducir las emisiones y reforzar la intermodalidad con estaciones renovadas. Entre ellas destaca Klostergården, una infraestructura modernizada y diseñada para integrarse de forma respetuosa con la reserva natural de Höjeådalen, una zona sensible desde el punto de vista ecológico.

Tecnología y digitalización

Uno de los elementos que han convertido Lund–Arlöv en un proyecto de referencia internacional es el uso intensivo de herramientas digitales. OHLA implementó un gemelo digital en tiempo real, integrando tecnologías BIM, GIS y drones, junto con un Entorno Común de Datos (CDE) en la nube basado en Autodesk BIM 360. Esta metodología permitió coordinar modelos de diseño con precisión, anticipar interferencias, planificar e implementar controles de riesgo con un detalle poco frecuente. La digitalización resultó especialmente relevante en tareas de alta sensibilidad, como la construcción de puentes sobre la autopista E6, una de las vías con mayor tráfico del país.

El desempeño ambiental obtuvo igualmente reconocimiento. El uso de hormigón optimizado, acero reciclado, combustibles no fósiles, junto con la reutilización del 80% de los materiales temporales, posicionó el proyecto como referente en gestión sostenible. Estas medidas propiciaron la distinción del Sweden Green Building Award 2022, que refrenda la apuesta por un modelo constructivo alineado con los objetivos climáticos.

El precedente noruego

Estación de Ski en Oslo, Noruega OHLA

El hito alcanzado este año en Suecia se suma al ya logrado por la compañía en 2023 con el proyecto EPC Ski, desarrollado en Noruega para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias del país. La actuación forma parte de la Follo Line, la mayor inversión en infraestructuras ferroviarias de la historia noruega, que incluye un túnel de 20 kilómetros, el más largo hasta la fecha en los países nórdicos, lo que da una idea del nivel de ambición y el esfuerzo técnico asociados al conjunto del plan. OHLA ejecutó el nuevo trazado desde la salida sur de los túneles hasta el sur de la ciudad de Ski, a lo largo de 3,5 kilómetros. La obra incorporó 13,6 kilómetros de vías de balasto y 40 desvíos, además de la construcción integral de la estación de Ski.

Esta instalación, de diseño moderno y planteada como un nodo multimodal, cuenta con seis vías, tres andenes centrales con cubierta y un paso subterráneo que facilita la accesibilidad. A la actuación ferroviaria propiamente dicha se añadieron elementos de movilidad urbana: un puente viario sobre las nuevas vías, una terminal de autobuses, zonas de aparcamiento para bicicletas y la ampliación del estacionamiento existente. Todo ello convierte el enclave en un punto neurálgico para la movilidad de la región, tanto para los desplazamientos diarios como para las conexiones de media distancia.

Beneficios medibles

El impacto social y económico del proyecto EPC Ski en la comunidad noruega se ha hecho patente desde su puesta en servicio. Cerca de 100.000 viajeros se benefician de una infraestructura diseñada para permitir velocidades de hasta 250 km/h, lo que ha reducido el tiempo de viaje entre Ski y Oslo de 22 a 11 minutos. La mejora no solo ha agilizado los desplazamientos cotidianos, sino que ha reforzado la competitividad del transporte ferroviario frente al automóvil y ha impulsado el tráfico de mercancías.

La actuación ha dinamizado, además, el desarrollo económico y comercial de la zona, al facilitar la movilidad de trabajadores y mercancías y preparar la infraestructura para conexiones de alto rendimiento hacia Europa.

Con los proyectos de Suecia y Noruega, OHLA ha demostrado su capacidad para competir en uno de los mercados más exigentes del mundo, tanto por la sofisticación técnica requerida como por los altos estándares de sostenibilidad y calidad institucional que se demandan. La compañía ha conseguido posicionarse como un actor clave en la movilidad sostenible del norte de Europa, un territorio que está convirtiéndose en el laboratorio global de la infraestructura verde y la digitalización aplicada a la obra civil.

El reconocimiento internacional coincide con un momento financiero de consolidación. En su presentación de resultados del tercer trimestre de 2025, OHLA registró un incremento del 30% en su EBITDA, un dato que apunta a la mejora operativa y al éxito de una estrategia centrada en la eficiencia, la innovación y el crecimiento internacional.

La secuencia de premios en los países nórdicos confirma la efectividad de una hoja de ruta que combina innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y capacidad para ejecutar obras complejas en entornos urbanos o de alta sensibilidad. Tanto Lund–Arlöv como EPC Ski han aportado aprendizajes y avances técnicos que previsiblemente reforzarán los proyectos futuros de la compañía.