Las pioneras del capital riesgo

La brecha de género sigue existiendo en el sector del capital riesgo europeo, ya que sólo el 16% de los socios generales de las empresas europeas de capital riesgo son mujeres, mientras que sólo el 2% de la financiación para startups en Europa se destina a proyectos liderados por mujeres, según el último informe de European Women in VC que acaba de publicarse y que analiza el mundo del Venture Capital desde la perspectiva de género.

Atendiendo a las estadísticas, parece que por ahora invertir en startups es cosa de hombres ya que la mujer tiene un rol minoritario en general. En particular en el mundo del Venture Capital en Europa y en España en media hay un 20% de mujeres inversoras. Si se mira en detalle en los puestos más altos y con más responsabilidad General Partners son un 10% (En España un 13%, 3 puntos por encima de la media europea) y en los puestos más juniors intermedios (Principals) cerca de un 30%. Pero no solo hay menos mujeres, sino que el porcentaje de fondos que invierten no es proporcional. Las mujeres no son las responsables de tomar las decisiones sobre el 20% de las inversiones sino solo del 9%. Unas cifras que se han mantenido estáticas entre los últimos 5 y 10.

¿Pero por qué hay menos mujeres inversoras que hombres y por qué se financian menos proyectos liderados por mujeres? En opinión de Blanca Drake Rodríguez-Casanova, jefa de innovación y marketing de Telefónica, existen ciertos factores sociales y culturales que lo explican y que están limitando que haya más mujeres. «Estereotipos de género, sesgos inconscientes a la hora de contratar. La jornada del sector del private equity suele ser especialmente prolongada, lo que dificulta la conciliación. También la falta de referentes, de modelos a seguir pueden hacer que las mujeres se sientan menos inclinadas a ingresar en esta industria. Existe también una brecha histórica que ha llevado la creación de redes y conexiones profesionales a las que las mujeres les está costando entrar y que son claves», sostiene Drake.

La falta de referentes hace que haya menos mujeres inversoras

Atendiendo a las estadísticas, parece que por ahora invertir en startups es cosa de hombres, con una excepción muy interesante, añade Drake, y es en el caso de los Business Angels en España. Si en 2019 había solo un 10% de Business Angels mujeres, ahora son un 37%.

WA4Steam, es una asociación sin ánimo de lucro de mujeres Business Angels que invierten y apoyan startups en fases tempranas de desarrollo (seed investing) en el ámbito STEAM, lideradas por mujeres. Se constituyó en 2018 y actualmente cuenta con 170 socias en toda España y también en 11 países. «Invertimos en startups en las que haya al menos una mujer fundadora y que tenga una participación relevante en el capital social y un cargo importante en el equipo directivo. Esa es nuestra misión, que haya más mujeres que emprendan, sobre todo en estos ámbitos de ciencia, tecnología e innovación que es donde menos mujeres lo hacen», explica la presidenta de esta asociación, Blanca Ochoa. «Surgimos hace 5 años durante la celebración de un programa para Business Angels por la UE en el IESE de Barcelona. La UE detectó la necesidad de que hubiera más mujeres emprendiendo en el ámbito de la innovación. Se vio que uno de los principales escollos provenía de la inversión. Llegan muy pocos fondos a las mujeres y eso es también porque, por del lado inversor, tanto entre los Business Angels como en los Venture Capital y en los Private Equity, hay muy pocas mujeres», explica Ochoa.

Las socias de WA4STEAM han invertido 2,6 millones de euros desde su fundación, en 49 rondas de 28 startups STEAM fundadas o cofundadas por mujeres. Con una inversión media por startup de 92.000 euros, el ticket más alto registrado desde sus inicios roza los 300.000 euros. «Cada mes aportamos un proyecto y si suscita interés dentro de las asociadas invertimos. A medida que hemos ido creciendo y desarrollado skills de inversión estamos invirtiendo 100.000 euros entre todas. Lo hacemos todo democráticamente y de manera muy accesible, la única obligación es invertir 1.000 euros al año. Las socias de WA4STEAM no solo buscamos obtener rentabilidad como business angels si no que aspiramos a convertirnos en socias estratégicas, fomentando futuras líderes y modelos de referencia femeninos. La riqueza de perfiles profesionales de las asociadas, junto con un enfoque de inversión dual basado en la rentabilidad socioeconómica y el impacto tecnológico, además de unos sólidos valores, convierten a WA4STEAM en una organización única», manifiesta Ochoa.

Las mujeres inversoras muestran un claro apoyo a proyectos liderados por mujeres, un respaldo crucial ya que la presencia femenina en comités de dirección se relaciona directamente con el aumento de posibilidades de financiación y el acceso al 9% de activos bajo gestión (AUM). Esto quiere decir que, si una mujer emprendedora tiene en frente a una inversora mujer, tiene hasta 3 veces más posibilidades de conseguir financiación que cuando el inversor es hombre, explica Blanca Drake. Helena Torras es una de esas mujeres inversoras que cree firmemente en apoyar a las emprendedoras acompañándolas en el camino del emprendimiento. Venture Partner en Hans(wo)menGroup, inversora y consejera independiente, como emprendedora que ha sido entiende perfectamente los retos de los fundadores. Es además consejera independiente en Lucta y Mastertech y pertenece a la Junta de Gobierno de BarcelonaTechCity y es Embajadora del BHH. Emprendedora en serie, involucrada en diversas startups ya sea como cofundadora o como miembro del equipo emprendedor, ha establecido operaciones en Estados Unidos, Inglaterra y España y ha sido miembro del consejo de Administración tanto en España como en Estados Unidos, habiendo conseguido financiación privada de más de 30 millones de dólares. Su pasión por las startups tecnológicas la ha llevado a invertir en más de una docena de startups tecnológicas en los últimos años. «Cuando empecé como emprendedora hace 10 años había pocas, ahora empieza a haber otra cultura donde se da paso a las mujeres. Pero aunque ha crecido el número de mujeres inversoras haya pocas partners de fondos de inversión», manifiesta Torras. Helena ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en el mundo de las startups y el venture capital, entre los que se encuentran ser considerada una de las 100 mujeres más influyentes en Europa en este sector, una de las 30 personas del sector tecnológico a seguir en Twitter, Top 100 Mujeres Líderes en España, Premio Inversora EUTop50, Inversora del Año 2021 por D+I una de las 100 líderes de la digitalización de España, y Premio Mujer del Ecosistema Inversor por Bigban año 2023.

En los comités de inversión se decide en quién se invierte y ahí es donde hay poca mujeres

El capital privado es sin duda un sector competitivo como muchos otros en el mundo financiero. El objetivo de Level 20 es llegar al 20% de presencia femenina en puestos de directores o socios en private equity, sin un horizonte de tiempo establecido. Sonia Fernández es la presidenta de Level 20 España, una asociación fundada en Londres y que opera en España desde 2018 para apoyar el talento femenino y animar a las mujeres a unirse al mundo del venture capital y private equity. «Los comités de inversión son quienes deciden en quién se invierte y es ahí donde hay pocas mujeres. Se toman mejores decisiones cuando hay un grupo más diverso. En el mundo del private equity hay entorno a un 6% de mujeres en los órganos de decisión y en los venture capital, está en un 13%. En general los números son bajos», señala Sonia Fernández. En 2016 esta inversora se incorporó como socia en la firma de venture capital Kibo Ventures, donde realiza inversiones en rondas Series A en compañías de tecnología y, hasta la fecha, han impulsado más de 60 startups.

El capital privado es un sector por definición de riesgo y menos mujeres se atreven a entrar

Solo el 2% de toda la financiación de capital riesgo de destina a empresas dirigidas por mujeres y HearstLab es la comunidad de fundadores, inversores y expertos del sector comprometidas a cambiar ese 2%.Azahara García Espejo es directora de Hearstlab Internacional, el brazo inversor de HearstCorporation. Opera como cualquier otro fondo, invirtiendo en empresas de perfil startup tecnológico, la mayoría b2b y fase inicial, convirtiéndose en socios de la empresa además de aportar valor a través de otros servicios para ayudarlas a crecer. «Las mujeres siguen siendo más aversas al riesgo, y el capital privado es un sector por definición de riesgo, por eso nos encontramos con menos mujeres que se atrevan a emprender pero también a invertir. Nuestro objetivo es acercar a las mujeres al inversor privado a la vez que procuramos aumentar el número de inversoras sobre todo en aquellos fondos de capital riesgo que a día de hoy están liderados por hombres. Por otro lado, hay un hueco en el mercado de emprendedoras buenísimas que nadie las está viendo y lo que estamos haciendo es apostar por un caballo ganador, ya que creemos que la mujer que ha llegado hasta aquí es por definición buena», apunta Azahara.

En los últimos años se han creado muchas iniciativas para fomentar el emprendimiento femenino como Startup Women Awards de la Asociación Española de Startups, o Female Startups Leaders, la mayor red de emprendedoras en España. Fue fundada por Laura Lozano (también fundadora de la startup Chargy), Esther Molina y Carmen Hidalgo en 2020 como grupo de referentes de startups españolas. Se ha convertido en una asociación sin ánimo de lucro que reúne a fundadoras de startups innovadoras de habla hispana, dentro y fuera de España. Lozano es además cofundadora de Skirion Enterprises, un fondo de inversión que invierte por un lado en criptoactivos, y por otro, en startups de gran impacto en los sectores: Tecnología, Salud, Realstate, Turismo, Aeroespacial y Energía, explica Lozano. Entre sus inversiones destacan PLD SPACE, del sector aeroespacial, Energy Solar Tech, compañía eléctrica de energías renovables o la startup de gestión de alquileres Alterhome.

Los fondos gestionados por equipos mixtos tienen mayor rentabilidad

El ecosistema de Venture Capital (VC) o Capital Riesgo aún carece de diversidad: sólo el 30% de los comités de inversión tienen mujeres socias, y sólo el 12% tiene miembros de otros grupos minoritarios. Sin embargo la rentabilidad de los VCs con mujeres en las posiciones más senior mejora la rentabilidad de los fondos. Según los resultados del informe de European Women in VC, los equipos dirigidos mayoritariamente por mujeres tienen un resultado un 9% superior al que tienen los hombres, mientras que un 10% del incremento de mujeres en VCs implica una mejora en el 1,3% del IRR de los VCs.

Los resultados del informe de European Women in VC en el que ha participado y patrocinado Telefónica se basan en una encuesta realizada a 104 empresas de capital riesgo con sede en Europa que representan 220 fondos con activos bajo gestión (AUM) con un valor de casi 12.000 millones de euros, así como una muestra de datos de PitchBook de 558 empresas de capital riesgo con sede en Europa con activos bajo gestión de 148.000 millones de euros.

El informe también recoge que las mujeres tienen menos poder inversor, solo gestionan el 9% del total de activos en comparación con el 91% que gestionan los hombres y además las mujeres inversoras sólo acceden al 9% del capital riesgo. Ya sea por prejuicios inconscientes o barreras estructurales, las mujeres tienen que trabajar más duro de lo que deberían para acceder al capital que necesitan. Este resultado destaca lo lejos que están las inversoras de capital riesgo europeas de lograr la paridad de género, no sólo en la gestión del capital, pero también en la obtención de él. La mayor brecha existe en los fondos de capital riesgo, con un total de activos bajo gestión (AUM) de más de 500 millones de euros, donde el porcentaje de accionistas femeninas es de solo el 10%. Tienen hasta un 40% en microfondos con menos de 25 millones de euros en activos bajo gestión.

Otro estudio de Harvard Business Review también mostró evidencias de que la diversidad mejora el rendimiento financiero, ya que las mujeres también pueden estar más dispuestos a invertir en empresas dirigidas por otras mujeres, oportunidades que otros fondos dirigidos por hombres podrían perder. Además agregar más mujeres al equipo de inversión podría generar carteras más diversificadas, mientras que la falta de diversidad podría generar sesgos inconscientes que afecten a las decisiones de financiación. Como dato positivo resultado de la encuesta recogida en el informe de European Women in VC, el 47% de los fondos de capital riesgo europeos esperan que el número de mujeres crezca durante los próximos cinco años.