Precio de la luz hoy, domingo 7 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos

Ligero repunte del precio de la luz este domingo 7 de septiembre. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz para este domingo será de 31,84 euros por megavatio hora (MWh), algo más frente al precio medio visto este sábado, que fue de 26,54 euros por MWh.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 7 de septiembre?

Como es habitual, el precio más caro del día será entre las 21:00 y las 22:00 horas, ya cuando cae el Sol. Será entonces cuando el precio de la luz en el mercado mayorista alcance los 111,56 euros por megavatio hora. En realidad, la franja entre las 20:00 y 23:00 horas será mejor evitarla, puesto que el MWh estará rondando los 100 euros.

Por el contrario, el momento más barato del domingo será entre las 12:00 y las 13:00 horas y entre las 15:00 y las 16:00, cuando en cada tramo estará a 0 euros por megavatio horas. En general, será un buen momento para encender electrodomésticos entre las 11:00 y las 17:00 puesto que el MWh estará cotizado en valores cercanos al 0.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 7 de septiembre